Puhe luontokadosta on Suomessa liioiteltua

Aamulehdessä oli artikkeli siitä, kuinka huonosti ympäristöasiat Suomessa ja Pirkanmaalla ovat. Tekstistä paljastui, että ely-keskuksen ja muiden asiantuntijoiden mielestä tilanne on todella huono.

Luontokato-sanaa käytetään usein, kun puhutaan esimerkiksi Brasilian sademetsien liikakäytöstä. Tällaisissa tilanteissa sanan käytölle on hyvät perusteet.

Mitä Suomen metsien ohjattuun käyttöön tulee, on tilannen toinen. On liioiteltua käyttää luontokato-sanaa tässä yhteydessä. Sana menettää merkityksensä ja laimenee.

Meitä pelotellaan vieraslajeilla. Eikö todellakaan tiedetä, että melkein kaikki kasvillisuutemme ja eläimistömme on tullut muualta? Paradoksi paljastuu siinä, että esimerkiksi merimetsot ja valkoposkihanhet on rauhoitettu ja että kurttulehtiruusu on nyt melkein lainsuojaton.

Niittyjen kukkaloiston vähenemistä pahoitellaan tietämättä, että niityt ovat kaskiviljelyn tulosta. Itä-Suomessa on vielä kaskikoivikoita, joiden poistuttua luonto itse koristelee näkymät monipuolisesti houkutteleviksi kukkakedoiksi ja valoisiksi maisemiksi, kunnes kuusi valtaa ne katseilta.

Voisimme auttaa luontoa istuttamalla raitoja vaatimattomiin oloihin, jolloin maisemat monipuolistuisivat ja ötökät saisivat enemmän elintilaa.

Lintupönttökampanja oli hieno yritys elävöittää luontoamme. Voisimmeko ryhtyä palauttamaan ja monipuolistamaan puuvartista kasvustoamme istuttamalla niitä kasvustollisesti otollisiin paikkoihin? Voisimmeko ryhtyä auttamaan pääskyjämme asentamalla sopivia pesimäpaikkoja?

Lauri Ruippo

Tampere