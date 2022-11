Transfobia aiheuttaa ahdistusta ja häpeää transsukupuoliselle henkilölle.

Oletko sinä syyllistynyt toisen ihmisen sukupuoleen liittyvään syrjintään? Tutkijat kuvaavat transfobiaa epämukavuudeksi, peloksi, vihaksi tai inhoksi henkilöitä kohtaan, jotka eivät sovellu yhteiskunnan sukupuolinormeihin. Se ei ole kuitenkaan lääketieteellinen fobia, vaan rinnastuu esimerkiksi rasismiin, sanismiin ja seksismiin.

Transfobia aiheuttaa ahdistusta ja häpeää transsukupuoliselle henkilölle. Varsinkin nuorten transsukupuolisten henkilöiden mielenterveysongelmat kuten masennus, ahdistus ja itsetuhoisuus ovat moninkertaisesti yleisempiä kuin muiden ihmisryhmien. Transihmisiä on joutunut paljon viharikosten uhreiksi.

Mieti, jos sinulle huudeltaisiin kaduilla ja koulusi käytävillä. Olisiko se kivaa? Entä jos joutuisit piilottelemaan omaa itseäsi vanhemmiltasi, kavereiltasi ja muilta läheisiltä ihmisiltä, koska pelkäät, etteivät he hyväksy sinua sellaisena kuin olet? Olen melko varma, että vastasit ei.

Transnuoret ansaitsevat turvallisen koulu- ja kotiympäristön, jossa he voivat olla juuri sellaisia kuin ovat. Vaikka et ymmärtäisi transsukupuolisuutta, se ei silti tarkoita, etteivätkö transihmiset ansaitsisi normaalia kohtelua. He ovat ihmisiä siinä missä muutkin.

Mielestäni koulujen pitäisi opettaa oppilaille nykyistä nuorempana transsukupuolisista ihmisistä. Oppilaat eivät ehkä kehittäisi turhia epäluuloja ja pelkoja. Itselläni tuli koulussa vasta kahdeksannella luokalla terveystiedossa vastaan transsukupuoliset ihmiset. Asian opettaminen viidennellä tai kuudennella luokalla olisi jo paljon parempi nykyiseen verrattuna.

8-luokkalainen transnuori

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä asian arkaluontoisuuden vuosi.