Odotusaika jopa kymmenen tuntia – Acutan ruuhkille on syy, josta ei juuri puhuta

Isoin ongelma on se, että ensihoitoon tulleet potilaat jumittuvat Acutaan. Siitä seuraa jatkuva ruuhkatilanne.

Tays Acutan päivystyksessä on koettu jopa kymmenen tunnin odotusaikoja. Kyse on vakavasta asiasta, sillä kuka tahansa meistä saattaa joskus syystä tai toisesta tarvita pikaista hoitoa. Mistä ruuhkassa on kyse? Puhutaan hoitajien vähäisestä määrästä ja heidän palkoistaan, mutta mitkä ovat perussyyt?

Olen keskustellut asiasta suoraan sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka työskentelevät Acutassa yöllä ja päivällä. Heidän kauttaan avautuu syy–seurauskokonaisuus, josta ei ole juuri puhuttu.

Isoin ongelma on se, että ensihoitoon tulleet potilaat jumittuvat Acutaan. Siitä seuraa jatkuva ruuhkatilanne. Potilaat jotka voitaisiin siirtää eteenpäin ei-akuuteille osastoille tai terveyskeskusten vuodeosastoille, jäävät varaamaan ensiavun potilaspaikkoja.

Uusia potilaita ei voida tehokkaasti palvella, jos edellisiä ei voida siirtää eteenpäin. Jopa vuorokausihinnaltaan hyvin kalliissa sydänvalvonnassa on potilaita, jotka voisivat mennä terveyskeskusten vuodeosastoille, jos siellä olisi paikkoja.

Paljon varsinkin vanhuksia on myös valmiina kotiutettavaksi, mutta heille ei ole kotihoitajaa. Vanhus voi joutua odottamaan jopa viikkoja eteenpäin pääsyä. Acutan tehohoidollista osaamista omaavan ensihoitajan työnkuva muuttuu silloin perushoidolliseksi. Uudet kiireellisimmin hoidettavat jäävät jalkoihin, ja jonot kasvavat.

Acutaan tulee myös sosiaalisin syin saapuvia potilaita. Esimerkkinä voi käyttää kotonaan asuvaa, halvauksen kokenutta vanhusta, jonka oma kotiavustaja sairastui eikä uutta saatu tilalle. Hän tuli Acutaan, kun ei ollut muuta paikkaa, minne mennä. Hän ei tarvinnut erikoishoitoa eikä kokeita, mutta sitoi monta hoitajaa.

Myös pahimpaan ruuhka-aikaan saapuva sairaankuljetus joutuu odottamaan ja huolehtimaan potilaasta, kunnes paikka Acutasta vapautuu. Sairaankuljetusauto on tällöin pitkäänkin poissa kentältä ja myös siirtokuljetuksista.

Mitä pitäisi tehdä, kun nyt päivystyksissä on tavaton ruuhka? Vastaus on: pitää korjata asian syitä.

Hyvin toimivia vanhainkoteja ja laitospaikkoja on ajettu alas ja korvattu koti- ja avohoidolla, jotka vaativat lisähenkilökuntaa. Kulkeminen ja siirtäminen kuormittaa. Nykyistä pienempi henkilökunta pystyi aiemmin palvelemaan.

Myös paisuvat hallinnon kulut vähentävät operatiivisten työntekijöiden määrää taloudellisista syistä. Terveyskeskukset eivät pysty kotiuttamaan potilaita, jotka pärjäisivät kotona, jos heille ei ole kotiapua ja hoiva-avustajia. Jatkohoitoketju tulisi siis varmistaa, jotta potilaat liikkuvat eteenpäin.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden alussa. Operatiivisella henkilöstöllä on pelko, että laitakylien terveyskeskuksia sulkeutuu ja päivystyksiin keskittyy yhä enemmän ihmisiä.

Hoitajien rokotus- ja lakko-oikeuspakkolakien vuoksi työntekijät kokevat arvostuksen puutetta. Paljon henkilökuntaa olisi lähtenyt työstään, jos alkuperäinen sakon uhalla töihin -laki olisi toteutunut. Silloin Taysin toiminta olisi pysähtynyt. Sairaanhoitajat ovat saaneet myös moitteita oltuaan yhteydessä potilasturvallisuuden vaarantumisesta osastonhoitajaan ja ylihoitajaan.

Jos tilannetta ei korjata, hoitajien sitoutuminen työhön ja työnantajaan vähenee edelleen. Toivon että pidämme huolta työntekijöistä -lupaus toteutuu. Ikävä kyllä tänäkin vuonna 40 hoitajaa on lähtenyt Acutasta.

Aluevaltuutettuna tulen nostamaan edellä kertomani syyt ja seuraukset esille tulevissa kokouksissa.

Veijo Niemi

Kansanedustaja (ps)