Kun ratikka seisoo Pyynikintorin kääntöraiteella, on siihen jokin syy.

Marko Kauppinen kirjoittaa Aamulehdessä ( AL 15.11.), että on hölmöä, kun ratikka seisoo Pyynikintorin kääntöraiteella. Voin kertoa, että kun ratikka siellä seisoo, on siihen aina jokin syy. Työnantajan ohje on ajaa mahdollisimman nopeasti lähtölaituriin, mutta ohjeita on muitakin. Näitä ohjeita kuljettajat noudattavat.

Kuljettajan tehtävänkuvaan kuuluu määrättyjä vaunun siisteyteen liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi kuvaamme vaunuista töhryjä, jotka menevät puhdistettavaksi. Lisäksi käännöillä kuljettajat kirjaavat vikailmoituksia raitiovaunusta sekä havaintoja radasta ja liikenneturvallisuudesta. Näitä töitä tehdään usein Pyynikintorilla, koska siellä kääntöaika on pidempi, kahdeksan minuuttia. Hervantajärvellä aikaa on viisi minuuttia.

Kysymys on myös kuljettajien työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Raitiovaunun kuljettaminen on pakkotahtista työtä, joka vaatii täyden huomion. Kolmoslinjalla ratikkaa ajetaan pisimmillään liki neljä tuntia ilman taukoa. Pyynikintorin kääntö on ainoa hetki oikaista selkäänsä tai hoitaa jokin tärkeä puhelu.

Ymmärrän harmituksen, kun raitiovaunua joutuu odottamaan Pyynikintorilla, mutta eivät kuljettajat kiusallaan ihmisiä seisota. Odotuksellesi on aina hyvä syy!

Viljami Vaskonen

Raitiovaununkuljettaja, pääluottamushenkilö