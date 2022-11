Maailman ilmatieteen järjestön mukaan kahdeksan viime vuotta ovat olleet mittaushistorian kuumimmat. Asiantuntijat epäilevät, että kriittisenä pidetyn 1,5 asteen lämpenemisrajan alla ei pysytä. Nyt elämme sitä vuosikymmentä, jolloin tilanne ratkeaa.

Viime kesänä kuivui Po-joki, kuivui Rhein, Lontoo kylpi ennätyshelteissä, tuhannet metsähehtaarit paloivat eri puolilla maailmaa. Pakistan tulvi, toisaalla aavikoituminen lisääntyi. Antionio Guterres sen jo sanoi: ilmastohelvettiin olemme menossa.

Vuonna 2021 Suomen maankäyttösektori muuttui hiilinielusta päästölähteeksi. Jättimäinen sellutehdas on Raumalla, vielä isompi tulee Kemiin. Voitotkin ovat jättimäisiä. UPM maksoi viime vuonna yhteisöveroa noin 200 miljoonaa euroa, MetsäGroup lähes 130 miljoonaa euroa, Stora Enso ei yhtään.

Suomen 8,7 miljoonasta suohehtaarista on ojitettu 4,7 miljoonaa hehtaaria. Soiden hiilivarasto on kuusi kertaa suurempi kuin puubiomassan hiilimäärä. Soiden ennallistamisella on kiire, jotta hiilensidontaa voidaan kasvattaa.

Suomen ja sukukielten sana metsä on tarkoittanut villieläinten ja eri-ikäisten puiden ekoyhteisöä, joka on ollut toisaalta turva, toisaalta uhka. Sellaisia on Suomen nykyisistä niin sanotuista metsistä 10 prosenttia. Loput ovat talouskäytössä eli ne ovat puupeltoja, joiden nimittäminen metsiksi taitaa olla orwelliläistä uuskieltä.

Maailman kaikista lintulajeista joka toisen kanta on pienentynyt viime vuosikymmeninä. Globaalisti joka kahdeksas lintulaji on uhanalainen. Uhanalaisista lajeista kolmelle neljäsosalle tilanteen on aiheuttanut maankäyttö, joka toiselle metsähakkuut. Suomen uhanalaisista lintulajeista metsäriippuvaisia on kolmannes.

Mutta uhanalaisia eivät ole suunnattomiksi paisuneet urheilu- ja rallikisat, viihdespektaakkelit, ostoskeskukset. Niiden pitää koko ajan kasvaa. Neil Postman kirjoitti jo 1985 enteellisen teoksen: Huvitamme itsemme hengiltä.

Maijaliisa Mattila

Tampere