Muut Pohjoismaat ovat uudistaneen apteekkijärjestelmänsä, Suomi ei ole, kirjoittaa Liisa Hyssälä.

Puolueet valmistautuvat eduskuntavaaleihin ohjelmiaan hioen. Monet puolueet ovat ottaneet eri elimissään kantoja apteekkiuudistukseen. Kirjaus siitä oli jo nykyhallituksen ohjelmassa, mutta asia ei vielä edennyt ministeriön työryhmiä pidemmälle.

Yhteiskunta muuttuu apteekkien ympärillä niin nopeasti, että paine uudistukseen on kova.

Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut. Se on huomattu kaupan aukioloaikojen vapautuessa ja myös verkkokaupan vahvan kehityksen myötä. Asiakkaat arvostavat joustavia aukioloaikoja. Monelle jopa 24/7 on tärkeä asioinnin kannalta.

Pohjoismaiset apteekkijärjestelmät ovat olleet hyvin samantapaisia. Apteekin omistaminen on ollut sallittua vain farmaseuttisen koulutuksen saaneelle henkilölle. Poikkeus oli Ruotsi, jossa apteekkitoiminta oli valtion monopoli. Myös apteekkien määrää ja sijaintia säänneltiin kaikissa Pohjoismaissa. Uudistukset lähtivät muualla käyntiin jo ajat sitten ja ne on toteutettu. Islanti uudisti ensimmäisenä apteekkijärjestelmänsä, sitä seurasivat kaikki muut Pohjoismaat, Suomea lukuun ottamatta.

Suomen uudistuskeskustelussa on nostettu esiin muun muassa apteekkitoiminnan tehostaminen, kilpailun lisääminen ja markkinoille tulon esteiden poistaminen. Sääntelyn sujuvoittaminen on ollut viime vuosina poliittisella agendalla. Ihan viime aikoina on keskustelu kääntynyt monopolien purkuun. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat nähneet tarpeita järjestelmän laajalle uudistukselle. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on käynyt työryhmin uudistamisen kimppuun.

Etenkin nyt, hyvinvointialueiden synnyn yhteydessä, on myös lääkejakelu noussut esille. Lääkehuoltoa on kehitettävä terveydenhuollon tavoin. Siihen on toki vaikuttanut myös asiakkaiden palaute: kun apteekin saaminen joillekin alueille on kestänyt valituksista johtuen vuosia, on lääkkeiden tarvitsijoiden mitta tullut täyteen. Silloin esiin ovat tulleet myös kaupan monipuoliset palvelut, joita kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan joka puolella maata. Eipä ole liioin kolkkaa, johon kaupan palvelut eivät ulottuisi.

Kun lääkesääntelyuudistus toteutetaan, on varmistettava farmaseuttinen lääkeneuvonta ja sitä on kehitettävä kaikessa lääkejakelussa. Sääntely on kohdistettava toiminnan laatuun lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan eduksi. Uusin teknologia käyttöön!

Lääke on terveydenhuollon tuote, siksi toiminnan sääntelyssä tulee painottaa kansanterveydellisiä näkökohtia lääkitysturvallisuuden lisäksi.

Uudistuva palvelujärjestelmä hyötyy lääkehuollon palveluista ja päinvastoin. Yhteistyö sote-toimijoiden kesken, moniammatillisessa ympäristössä, tuottaa onnistuneen hoitoprosessin ja se lisää paitsi lääkitysturvallisuutta myös parantaa kustannusten hallintaa.

Liisa Hyssälä

ministeri, Lieto