Kirkon on irtauduttava rahamaailman ajattelusta kohti jakamisen ja antamisen yhteisöä

Teemme syntiä eläessämme tavalla, joka ajaa maailmassa suuret ihmisjoukot köyhyyden kurimukseen ja tuhoaa ympäristömme, kirjoittavat ehdokkaat Liisa Ahola ja Ilkka Hirvi.

Tämän syksyn suomalainen tapaus on seurakuntavaalit. Valitettavasti ne eivät saa huomiota osakseen. Medioissa on lähinnä mainittu, etteivät vaalit kiinnosta äänestäjiä. Aikaisempaa äänestysvilkkautta tarkasteltaessa näin varmaan onkin. Kirkon väki on jumittunut säilyttämään valtaansa.

Tampereen seurakuntavaalikeskusteluakin käyvät vain konservatiivinen Yhdistynyt seurakuntaväki ja liberaalimpi Kaikkien kirkko. Vasemmiston ehdokasryhmän näkökulmasta Kaikkien kirkon kritiikki konservatiivien mekaanista raamatuntulkintaa kohtaan on oikeansuuntaista mutta liian kapea-alaista.

Vasemmisto kutsuu irtautumistaan konservatiivisesta kristillisyydestä vapautuksen teologiaksi etsien kirkon olemusta köyhien ja sorrettujen kokemuksia esiin nostaen.

Kannatamme sukupuolineutraalia avioliittoa, mutta koska sen toteutuminen kirkossa on lainsäädännöllisesti vaikeaa ja kirkkoa hajottavaa, olisi mielekästä harkita, että kirkko luopuisi kokonaan vihkimisoikeudestaan. Kristillisen avioliiton nykyinen rajaaminen on kuitenkin vain yksi syrjäyttämisen muoto.

Vapautuksen teologia on sitä, että kirkon on muistettava, mitä Raamattu puhuu rikkauden ja omaisuuden turmiollisuudesta. Kirkon on irtauduttava rahamaailman ajattelusta kohti jakamisen ja antamisen yhteisöä. Teemme syntiä eläessämme tavalla, joka ajaa maailmassa suuret ihmisjoukot köyhyyden kurimukseen ja tuhoaa ympäristömme, Jumalan luomakunnan.

Tavoitelkaamme sitä, että Jumalan valtakunta voisi edes jotenkin toteutua myös tässä elämässä.

Liisa Ahola

vasemmiston seurakuntavaaliehdokas, Tampereen tuomiokirkkoseurakunta

Ilkka Hirvi

vasemmiston seurakuntavaaliehdokas, Tampereen tuomiokirkkoseurakunta