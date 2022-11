Onnistuin löytämään hyväksyntää internetin avulla, tulen ikuisesti olemaan kiitollinen tuesta, jota olen saanut, kirjoittaa Sonja Touronen.

Erilaisuus on mielenkiintoinen ilmiö. Jo ala-asteella minulle opetettiin, että kaikki ovat erilaisia. Havaitsin kuitenkin jo silloin, että ihmiset ympärilläni yrittivät parhaansa mukaan olla mahdollisimman samankaltaisia.

En kykene käsittämään, miksi niin moni kokee erilaisuuden uhkana. Mielestäni se, että joku on riittävän rohkea olemaan oma itsensä, on vahvuus.

Olen aina ollut erilainen kuin muut. Se on fakta, josta olen ollut erittäin tietoinen jo pienestä lapsesta asti. Minulla on diagnosoitu keskittymishäiriö. Sain diagnoosin yhdeksänvuotiaana, mutta minua syrjittiin ja kiusattiin erilaisuuteni vuoksi jo ennen sitä.

Jälkeenpäin olen ajatellut sen johtuneen siitä, että he näkivät minussa jotain, mihin he eivät olleet tottuneet. Ihmiset pelkäävät kaikkea, mikä on heille uutta. Olemme erittäin epäluuloisia olentoja.

Monet ovat sitä mieltä, että erilaisuus on väärin. Ihmiset ovat nopeita tuomitsemaan erilaisuutta, mutta erilaisuus voi olla monenlaista. Erilaisuus voi olla ainutlaatuinen tapa meikata tai pukeutua. Se voi olla oppimisvaikeus tai lahjakkuus, se voi olla harvinainen unelma, tai rohkeus ilmaista omat mielipiteensä ja puolustaa omia oikeuksiaan.

Joukkoon kuulumattomillakin ihmisillä voi kuitenkin olla täysin normaaleja tapoja, harrastuksia, ja kiinnostuksen kohteita. Kenenkään ei tarvitse olla mitenkään erikoinen, jotta voisi soittaa jotakin, harrastaa lentopalloa, tai kuulua johonkin uskontoon – kaikki nämä ovat asioita, joita kuka tahansa voi tehdä, joten miksi ne ovat joillekin normaaleja ja joillekin ei?

Itse koen, että erilaisuuteni vuoksi ihmiset ympärilläni oudoksuvat tai tuomitsevat lähes kaikkea, mitä teen.

Olen saanut osakseni naurua siitä, jos olen uskaltanut kokeilla jotain uutta, kuten pukeutunut normaalista pukeutumisestani poikkeavasti, tai meikannut kouluun. Tuomitsevaa käytöstä ei ole pelkkä nauru. Sitä ovat myös ilkeät kuiskinnat ja mulkaisut.

Herätän huomiota kaikkialla, minne menen. Ihmiset huomaavat minun olevan erilainen, ja reaktiot erilaisuuteeni ovat harvoin positiivisia. Se ei kuitenkaan ole lannistanut minua, eikä tule lannistamaan minua tulevaisuudessakaan. Olen käynyt kaupassa pride-maski kasvoilla ja korot jalassa, ja olen saanut osakseni kaikenlaista tuomitsemista, mutta en ole välittänyt siitä.

En ole yksin kokemusteni kanssa. Ystäväni kertoo, että häntäkin on kiusattu ensimmäiseltä luokalta neljännelle luokalle saakka. Hän kertoo muiden sanoneen häntä oudoksi ja ällöttäväksi ja syrjineen häntä. Ystävääni myös kiusattiin hänen allergioistaan.

Kaikki eivät kuitenkaan tuomitse erilaisuutta.

Kokemuksistamme huolimatta sekä minä ja ystäväni olemme onnistuneet löytämään hyviä kavereita, jotka ovat hyväksyneet meidät sellaisina kuin olemme. Kolmetoistavuotiaana onnistuin löytämään hyväksyntää internetin avulla. Puhun vieläkin päivittäin ihmisten kanssa, jotka tapasin silloin. Tulen ikuisesti olemaan kiitollinen tuesta, jota olen saanut heiltä.

En uskaltanut olla oma itseni silloin, kun asuin vielä kotikaupungissani. Aloin ilmaista itseäni vaatetukseni avulla vasta silloin, kun muutin Orivedelle. En ole vieläkään onnistunut löytämään itselleni ominaista tyyliä, mutta se ei ole huono asia. Pukeutumiseni ei tarvitse olla mustavalkoista.

Nyt kun olen saanut riittävästi itsevarmuutta, olen onnellisempi kuin koskaan aiemmin, ja olen ylpeä, että olen onnistunut hyväksymään itseni juuri sellaisena kuin olen, ja omaksumaan erilaisuuteni. Erilaisuus on rikkaus.

Sonja Touronen

Orivesi