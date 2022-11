Tämän hetken tieto Ylöjärven kaupungin toimenpiteistä sisäilmaongelmaan liittyen on, että rakennukseen tehdään korjaussuunnitelma, kustannusarvio ja kilpailutetaan urakoitsija tekemään korjauksia, kirjoittaa Jaana Tiura koulun henkilökunnan puolesta.

Kurun yhtenäiskoulussa on oireiltu vuosikymmeniä sisäilman vuoksi ja tämän syksyn aikana oireet ovat muuttuneet todella huolestuttaviksi. Kurun yhtenäiskoulusta on löydetty tutkimuksissa runsaasti terveydelle vaarallisia mikrobeja ja lähes kaikki rakenteet on todettu vaurioituneiksi. Rakenteissa on myös asbestia.

Ilmastointijärjestelmä on ollut tutkittaessa rakennusta epäkuntoinen ja vanha ilmanvaihtojärjestelmä on aiheuttanut paine-erojen heittelyä rakennuksen sisällä. Kun tilat ovat alipaineisia, vetää ilmanvaihto korvausilman sieltä mistä saa, kuten vaurioituneiden rakenteiden välistä, jolloin kaikki epäterveellinen suorastaan imeytyy sisäilmaan.

Henkilökunnalla esiintyy muun muassa jatkuvaa päänsärkyä, nenänverenvuotoa, ihottumaa, hengenahdistusta, kurkun kuivumista sekä väsymystä ja voimattomuutta. Lisäksi esiintyy toistuvia poskiontelo- ja keuhkoputkentulehduksia, nenän limakalvojen ja silmien kuivumista sekä useita muita oireita. Oireet jatkuvat, kun työpaikalle palataan takaisin.

Sijaisten saaminen Kuruun on haasteellista ja osa sijaisista ei suostu enää tulemaan töihin kouluun, koska ovat saaneet niin pahoja oireita.

Olemme huolissamme oppilaiden terveydestä ja poissaolojen vaikutuksesta oppimiseen. Perusopetuslakiin kirjattu oppilaiden oikeus saada opetusta jokaisena koulupäivänä vaarantuu, kuten myös opinnoissa eteneminen. Vaarana on, ettei luokka-asteen tavoitteita saavuteta kaikissa oppiaineissa.

Kaikille lapsille tulisi taata terve oppimisympäristö ja yhdenvertaiset puitteet oppimiselle. Lasten sisäilmaongelmille altistumisella voi olla pitkäkestoiset vaikutukset terveyteen tulevaisuudessa ja vaikutusta koko loppuelämään. Runsaat poissaolot ja opinnoissa jälkeen jääminen vaikuttavat vääjäämättä myös oppilaan koulumotivaatioon.

Myös kaikille työntekijöille tulee taata turvalliset työolosuhteet. Ylöjärven kaupungin strategian neljä pääkohtaa ovat vastuullisuus, turvallisuus, kehitysrohkeus sekä oikeudenmukaisuus. Me henkilökunnan jäsenet vaadimme, että Kurun yhtenäiskoulun henkilökunta saa turvalliset työolosuhteet. Vetoammekin kaupungin keskeisten päättäjien ja virkamiesten vastuullisuuteen.

Tämän hetken tieto kaupungin toimenpiteistä sisäilmaongelmaan liittyen on, että rakennukseen tehdään korjaussuunnitelma, kustannusarvio ja kilpailutetaan urakoitsija tekemään korjauksia. Rakenteet ovat pahasti vaurioituneita ja rakennuksen korjaaminen esimerkiksi nyt kaavailluin "tiiviyskorjauksin" on kallista, eikä korjauksen onnistumisesta voi mitenkään olla varma.

Purkukuntoisen rakennuksen korjaaminen on järjetöntä, koska rakennusta tuskin pystytään korjaamaan niin, että siellä oleskelu olisi varmasti turvallista. Onko tämän suunnitelman tarkoitus vain pelata aikaa ja altistaa päivittäin vuoteen 2025 asti yli 220 henkilöä epäterveelle sisäilmalle?

Kysymmekin, mikä on Ylöjärven kaupungissa terveyden hinta? Miten taataan turvallinen työ- ja opiskelupaikka Kurun Yhtenäiskoulun väelle?

Koko henkilöstön puolesta

Jaana Tiura

Kurun yhtenäiskoulu, valtuutettu ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja (sd.), Ylöjärvi