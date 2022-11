Tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä kysymyksistä on teknologinen kyvykkyytemme ja osaamisemme, kirjoittaa Sanna Marin.

Eurooppaa on ravistellut viime vuosien aikana monenlaiset kriisit. Olemme joutuneet kohtaamaan niin maailmanlaajuisen koronaviruspandemian, Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, energiakriisin kuin suurta taloudellista epävarmuutta.

Poikkeukselliset ajat ovat opettaneet meitä monella tavalla. Erityisesti olemme oppineet eurooppalaisen yhteistyön merkityksestä. EU on osoittanut kriiseissä joustavuutensa, vahvuutensa ja kykynsä toimia yhtenäisesti. Tuleviin kriiseihin meidän on oltava varautuneempia.

Euroopan kykyä kohdata ulkoisia haasteita ja turvata yhteiskuntiemme toiminta myös poikkeuksellisina aikoina onkin edelleen kehitettävä. Euroopan strateginen autonomia tarkoittaa juuri tätä. Euroopan kykyä toimia tarvittaessa itsenäisesti, kohtasimme millaisia haasteita tahansa. Meidän on huolehdittava, että globaaliin talouteen kuuluvista yhteyksistä ja riippuvuuksista ei tule yhteiskuntiemme kriittisiä haavoittuvuuksia, kuten on käynyt joutuessamme vastaamaan Venäjän hyökkäyssodan seurauksiin energian osalta. Euroopan on tiedettävä, miten turvata ihmisten arkisen elämän perusedellytykset, kuten energian, ruoan ja lääkkeiden saatavuus kaikissa tilanteissa.

Tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä kysymyksistä on teknologinen kyvykkyytemme ja osaamisemme. Yhteiskuntamme tulevat olemaan täysin digitalisoituneita. Jo nyt useat yhteiskunnan kriittiset palvelut nojaavat toimivaan digitaaliseen infrastruktuuriin. Teknologinen kilpailu kovenee ja on muuttunut yhä arvopohjaisemmaksi. Teknologian nopea kehitys tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös riskejä uusien riippuvuuksien synnystä. Tämän lisäksi teknologiapolitiikka on yhä enenevässä määrin myös turvallisuuspolitiikkaa. Emme voi olla riippuvaisia vain muutamasta laite- tai raaka-ainetoimittajasta.

Digitalisaation suuntaan voidaan vaikuttaa myös sääntelyllä. Euroopan unioni onkin viime vuosina Suomen tuella onnistuneesti edistänyt kunnianhimoista digi- ja datapolitiikkaa. Tätä työtä pitää jatkaa.

Keskeistä on myös varmistaa, että Suomessa ja Euroopassa riittää osaamista ja investointeja tutkimukseen. Kilpailu esimerkiksi kvanttilaskentaa, tekoälyä ja 6G-verkkoja koskevista valinnoista on nyt käynnissä. Tarvitsemme työssämme kumppanuuksia, erityisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin saumatonta yhteistyötä. On kaikkien demokratioiden etu tehdä enemmän yhdessä, jotta emme joudu maailmalla puolustuskannalle, yhteiskuntamme säilyvät avoimina ja löydämme monenvälisesti toimivia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Teknologiakilpailussa on kyse myös Suomen kilpailukyvystä. Siksi olen tyytyväinen, että eduskuntapuolueet ovat yhteisesti sitoutuneet tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä on ollut sdp:n pitkäaikainen tavoite.

Strategisen autonomian edistämiseen tarvitaan johtajuutta. Tavoite EU:n strategisen autonomian kehittämisestä on oltava mukana kaikessa, mitä EU tekee. Yhteistyöllä voimme rakentaa Euroopasta kyvykkäämmän, osaavamman ja kriisinkestävämmän.

Sanna Marin

Kirjoittaja on pääministeri ja pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)