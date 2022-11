On hölmöä, että ratikka on vaihtoraiteella lähtöaikaa odottamassa ja matkustajat seisovat pysäkillä

Usein ratikka on Heinätorin kohdalla olevalla vaihtoraiteella odottamassa ja valuu sieltä pysäkille joskus vain minuuttia ennen lähtöaikaa, kirjoittaa Marko Kauppinen.

Olen tehnyt työmatkani ratikalla Tampereen Pyynikintorilta lähes päivittäin niin kauan, kun ratikka on liikennöinyt. Aika harvassa on ne kerrat, kun ratikka on Pyynikintorin pysäkillä odottamassa matkustajia. Monesti se on Heinätorin kohdalla olevalla vaihtoraiteella odottamassa ja valuu sieltä pysäkille joskus vain minuuttia ennen lähtöaikaa.

Tokihan kuljettajan pitää vaihtaa ohjaamoa kulkusuunnan vaihtuessa, mutta monesti näkee, kun kuljettaja istuu ohjaamossa ja odottaa. Kun ratikka sitten pysäkille valuu, johtuu se siitä, että sen on tehtävä tilaa seuraavalle ratikalle, jonka on pakko päästä vaihtoraiteelle.

Pahimmillaan tähän soppaan pitää vielä lisätä Pyynikintorin jalankulkijoille täysin hölmösti suunnitellut liikennevalot. Niiden vaihtumista joutuu pahimmillaan odottamaan kaksikin minuuttia, oli sitten liikennettä tai ei. Ratikalla on näissäkin liikennevaloissa valo-oikeus ja ylitystä ratikkapysäkille odottava matkustaja joutuu katselemaan, kun ratikka päättää valua ylämäestä pysäkille juurikin minuuttia paria ennen lähtöaikaa. Sen jälkeen matkustaja joutuu vielä odottamaan valojen vaihtumista.

Pahimmillaan matkustajat eivät enää ehdi ratikkaan ja joutuvat odottamaan seuraavaa. Tai sitten on käveltävä päin punaista liikennevaloa ehtiäkseen ratikkaan.

Minusta matkustajana on todella hölmöä, että ratikka seisoo vaihtoraiteella lähtöaikaa odottamassa ja matkustajat odottavat pysäkillä.

Tulee mieleen aika ennen ratikkaa, kun Pyynikintorilla bussit lymyilivät kellon alla ja tulivat pysäkille vasta minuutti-pari ennen lähtöaikaa. Satoi tai paistoi, pakkasta tai ei, matkustajat saivat värjötellä pysäkillä odottamassa. Ei siinä juurikaan matkustajia ajateltu, mutta valitettavasti sama perinne tuntuu jatkuvan ratikan toiminnassa.

VR-yhtymä on perinteikäs yritys, mutta kaikkia perinteitä ei ole syytä jatkaa.

Marko Kauppinen

Tampere