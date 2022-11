Suomella on erinomainen asema tukea YK:ta ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämisessä, kirjoittavat Krisiina Kumpula ja Paula Uski Suomen Punaisesta Rististä.

Humanitaarisen avun toimijat todistavat päivittäin inhimillistä kärsimystä, jonka aiheuttajana ovat sään ääri-ilmiöt, kuten äkilliset tulvat, pitkittyneet kuivuudet tai helle sekä hirmumyrskyt. Nämä tulevat edelleen voimistumaan ja yleistymään.

Meneillään oleva YK:n ilmastokokous on ilmastonmuutoksen humanitaaristen vaikutuksien kannalta ratkaiseva.

Maailman ilmatieteen järjestö arvioi, että puolella maailman maista ei ole asianmukaista ennakkovaroitusjärjestelmää. YK:n pääsihteeri António Guterres asetti maaliskuussa tavoitteeksi saada kaikki maailman ihmiset varhaisen varoituksen piiriin viiden seuraavan vuoden aikana.

Suomessa Punainen Risti on Ilmatieteen laitoksen kanssa tehnyt pioneerityötä edistämällä kehittyvien maiden ennakkovaroitusjärjestelmiä. Sään, sademäärien tai myrskytuulien nopeuksien lisäksi on tärkeää tietää, millaisia vaikutuksia esimerkiksi ennustetulla sateella on – aiheuttaako se tulvia, milloin ja minne. Jotta näiltä voidaan suojautua, on tieto saatava hyvissä ajoin riskialueella asuville ihmisille ja viranomaisille.

YK:n viiden vuoden tavoite on kunnianhimoinen ja tarvitsee tukijoita. Se voi myös jäädä tehottomaksi, ellei säätiedon ja paikallistason tiedon yhteyttä luoda alusta asti vahvaksi. Esimerkiksi Itä-Afrikassa käynnissä olevassa hankkeessamme varmistetaan, että samalla kun parannetaan sään vaikutusten ennakointia, syntyy yhteistyötä ennusteen laatijan ja paikallisyhteisön kanssa. Näin autetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin.

Suomella on erinomainen asema tukea YK:ta ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämisessä. Meteorologia ja katastrofiriskien ennaltaehkäisy on yksi Suomen kehityspolitiikan tavoitteista ja toivomme, että se vahvistuu entisestään. Suomen tulee olla aktiivinen asian tärkeyden esiin nostamiseksi kansainvälisissä prosesseissa sekä osallistua sitä esiin nostaviin aloitteisiin. Suomen tulee myös kasvattaa rahoitusta ennakoivalle toiminnalle kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja kansainvälisen ilmastorahoituksen kautta.

Äärisään ei tarvitse automaattisesti johtaa katastrofiin, vaan oikealla varautumisella riskiä voidaan merkittävästi pienentää. Kaikilla maailman ihmisillä tulisi olla mahdollisuus parantaa omaa selviytymiskykyään ja saada varoitus lähestyvästä katastrofista sekä olla keinot turvata henkensä, perheensä ja elinkeinonsa.

Kristiina Kumpula

pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

Paula Uski

asiantuntija – ilmastonmuutos ja katastrofiriskien hallinta, Suomen Punainen Risti