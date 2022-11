Missä on köyhien, vammaisten tai maahanmuuttajien tasa-arvo? Näiden vähemmistöjen puolustaminen olisi tärkeä teema myös seurakuntavaaleissa, mutta ketä kiinnostaa, kirjoittaa Riitta Paajanen.

Muutamat seurakuntavaaleissa ehdolla olevat henkilöt kirjoittivat kirkon tilasta (AL 11.11.). Kirjoitus herätti minussa hämmennystä ja joitain kysymyksiä.

Onko totta, että kirkossa äänekkäin on konservatiivisiipi, niin kuin kirjoitus antaa ymmärtää? On helppo nostaa tikunnokkaan muutamat yksittäiset, konservatiiveiksi leimatut henkilöt. Heidän kokemansa ajojahti on kuitenkin hämmästyttänyt myös muita kuin kirkon sisällä toimivia. Näissä kysymys on nimenomaan ollut liberaalien kampanjoima tarkoituksellinen epäluulon lietsonta. Jeesuksen ohjeet toimia toisen parhaaksi ovat näissä mustamaalaustempauksissa täysin unohtuneet.

Huomaan hermostuvani, kun joku leimataan konservatiiviksi ja toisen usko tulkitaan kapeaksi, jos ei puolusta samansukupuolisten vihkimistä. Muilla mielipiteillä tai ajatuksilla ei ole mitään merkitystä tässä keskustelussa, jossa mittarina on vain yksi kirkollinen toimitus.

Minut, joka tunnustaudun uskovaksi, on vihitty uskovan puolisoni kanssa maistraatissa. Avioliittomme on täysin laillinen ja pätevä, eikä siitä ole puuttunut Jumalan siunausta. Vihkimiseni tavasta huolimatta voin kohdata minkä tahansa vähemmistön edustajat arvokkaina ja tasavertaisina yksilöinä riippumatta siitä, ovatko he sinkkuja, avoliitossa tai naimisissa. Tätä arjessa näkyvää elävää uskoa edustavat käsittääkseni niin Jeesus kuin Paavalikin.

Mielestäni on hämmentävää, että Jeesus ja Paavali jatkuvasti asetetaan vastakkain avioliittokysymyksessä? Olen odottanut teologisia perusteita sille, että ev.lut. kirkon avioliittokäsitys pitäisi muuttaa. Turhaan. Asiaa perustellaan vain maailman muuttumisella, niin kirjoituksessakin. Se ei mielestäni kirkossa riitä.

Koko kirkon tasa-arvokeskustelu on saanut kummallisia piirteitä. Milloin keskusteluihin nostetaan ne ryhmät, joiden asema yhteiskunnassa ja kirkossa oikeasti on huono. Missä on köyhien, vammaisten tai maahanmuuttajien tasa-arvo? Näiden vähemmistöjen puolustaminen olisi tärkeä teema myös seurakuntavaaleissa, mutta ketä kiinnostaa!

Kirjoituksessa toivotaan, että erilaiset maailmakuvat voisivat elää kirkossa rinnakkain ilman jatkuvaa arvovaltakiistaa ja keskinäisiä syytöksiä. Samoin toivotaan, että kirkossa olisi tilaa kaikille. Näitä varmaan toivovat kaikki kirkon aktiivit, niin konservatiivit kuin liberaalitkin - ja kaikki siltä väliltä. Monet toivovat myös, että kirkossa keskityttäisiin yksittäisen vihkimiskysymyksen sijaan kirkon perustehtävään, evankeliumiin.

Riitta Paajanen

maallikkoaktivisti, Tampere