Main ContentPlaceholder

Lukijalta | Lukijalta

Eläköitynyt ortopedi: Lääkärienkin työajasta iso osa kuluu kirjaamisiin ja muihin sihteerin töihin

Terveydenhuollossa on todellistakin henkilökuntavajetta, mutta suurin ongelma on, että työnjako on pahasti vinoutunut ja tämä johtaa kapasiteetin väärinkäyttöön, kirjoittaa Markku Härkönen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi