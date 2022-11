Jos tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia, olisi ehkä tärinäraitojen paikka ennen kuin nopeusrajoitus laskee 60 kilometriin tunnissa, kirjoittaa Eero Lehti.

Olin eräänä perjantai-iltana myöhään puolenyön aikana autolla liikenteessä Hämeenlinnasta Seinäjoelle. Päätiellä (valtatie 3) nopeusrajoitukset, joita ahkerat peltipoliisit valvovat yötä päivää, antoivat suurimmaksi nopeudeksi 100 km/h. Näitä noudatin ja pääsääntöisesti käytin vielä vakionopeudensäätäjää.

Ylöjärvelle saavuttaessa totesin yhtäkkiä tulleeni valokuvatuksi. Vaikka pyrin seuraamaan nopeusrajoituksia, en huomannut, että rajoitus oli pudotettu 60 kilometriin tunnissa. Ei ollut edes tärinäraitoja, mutta olin ajanut sallitun nopeusrajoituksen puitteissa sata kilometriä. Eli 60 km/h tuli täysin ”ennalta-arvaamatta”. Tuli kutsu poliisilta mennä keskustelemaan asiasta.

Olen ymmärtänyt, että peltipoliisien tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia. Minulle jäi kuitenkin mieleen se, että aikoinaan valtion budjetissa peltipoliiseissa pidettiin hyvänä sitäkin, että niiden antamat sakot auttavat valtionbudjetin epätasapainoa. Jos tämä on edelleen priorisoitu ykköstavoitteeksi, Ylöjärvellä on onnistuttu todella nostamaan valtiontaloutta.

Jos tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia, olisi ehkä tärinäraidoille oikea paikka. Uskon, että paikkakuntalaiset oppivat kyllä ilmankin, missä peltipoliisi valvoo liikennevirtaa. Oman oikeudenkäsitykseni mukaan minut houkuteltiin tähän sakkorysään. Kun päiväsakoista on puhe, ne eivät ole enää mitään pikkurahoja. Kun keskustelin asiasta, niin havaitsin, että peltipoliisi ei sakota ollenkaan moottoripyöriä eli suurta osaa nuorisoa.

Peltipoliisin voi väistää vaihtamalla kaistaa, osa jättää kortinkin hankkimatta, kun liikkuvaa poliisia ei enää ole siinä määrin kuin aiemmin.

Eero Lehti

Sipoo