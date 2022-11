Maahanmuuttajaopettajatkin on syytä nähdä voimavarana, kirjoittaa yliopettaja Seppo Janhonen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Ida Kannisto kirjoitti siitä, miten osaavien maahanmuuttajien koulutus menee hukkaan pikaruokalan kassoilla (AL 3.11.). Huoli on perusteltu. Vastaavaa tapahtuu muun muassa osaavien opettajien kohdalla. Suomessa on ulkomaisia opettajataustaisia henkilöitä, jotka joko eivät lainkaan ole työelämässä tai joutuvat työskentelemään erilaisissa avustavissa tehtävissä. Kuitenkin heillä voi olla vahva substanssiosaaminen sekä opettajankoulutus ja kokemusta opettajana työskentelystä entisessä kotimaassaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke ”Opettajaksi Suomeen OSU” tukee maahanmuuttajaopettajien pääsemistä opettajan työhön Suomessa. Hankkeen lähtökohtana oli havainto, että hyvin usein maahanmuuttajat eivät pärjää ammatillisen opettajankoulutuksen yhteishaussa, koska hakujärjestelmä ei tunnista heidän osaamistaan riittävän hyvin.

OSU-hanke pilotoi tätä kohderyhmää koskevia joustavia järjestelyjä hakuprosessin, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, koulutuspolun suunnittelun ja sekä opetuksen ja ohjauksen suhteen.

Polun alku on Opetushallituksen tekemä rinnastamispäätös ulkomailla suoritetuista opettajaopinnoista. Ammatillinen suomen kieli sekä harjoittelu ovat usein keskeisimmät vaadittavat täydennykset. Hankkeessa on saatu hyödyllisiä ja innostavia kokemuksia edellä mainituista joustavista järjestelyistä. Vahvistus tälle on ollut opettajan kelpoisuuden saaneiden syvä kiitollisuus tarjotusta mahdollisuudesta. On avautunut henkilön ehkä pitkäänkin etsimä ovi eteenpäin elämässä ja rakentamaan yhteiskuntaa omilla lahjoillaan.

Juuri nyt on esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKissa tarjolla verkkokurssina toteutettava Opettajaksi Suomeen -hankkeen täydennyskoulutusosio, joka tarjoaa uraohjauksen tukea opettajan kelpoisuuden jo saaneille maahanmuuttajaopettajille.

On Suomen etu ottaa vastaan myös valmiita osaajia. Aika pienikin lisätuki saattaa riittää ratkaisevien kynnysten ylittämiseen.

Seppo Janhonen

yliopettaja, TAMK, Opettajaksi Suomeen OSU -hankkeen projektipäällikkö