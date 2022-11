Kirkon julkisuuskuva on pienen konservatiivisen joukon panttivankina, kirjoittavat seurakuntavaaliehdokkaat Leevi Häikiö, Jarmo Rautiainen ja Matleena Kallinen.

Valistuksen lahjana meille annettu vapaus uskoa korkeampaan voimaan on kääntymässä vaatimukseksi rakentaa yhteiskuntaa, joka on vapautettu kaikesta hengellisyydestä. Hengellisyyden harjoitus halutaan erottaa ja piilottaa muusta yhteiskunnasta.

Kirkko on tehnyt sekularismin leviämisen helpoksi. Se on menettänyt arvovaltaansa antamalla usein ristiriitaisia viestejä tärkeistä sosiaalieettisistä kysymyksistä. Vain harva kirkon jäsen on jaksanut kaivaa esiin sen avaran ja suvaitsevaisen uskon, jota kirkon valtavirta jo edustaa. Yhä useampi kirkon jäsen jää ulkokehälle. Ja heidän hämmennyksensä kasvaa.

Sanotaan, että Suomen luterilainen kirkko on moniääninen. Tämä ei ole aivan totta. Tämän ajan ihmisten ajattelu on toisenlaista kuin vanhan maailman kylissä. Tieteellinen tutkimus on kumonnut monia vanhoja käsityksiä. Auktoriteettien aika on ohi. Yhteiskunta on muuttunut moniääniseksi. Kirkko ei ole.

Kirkossa eletään vielä sitkeästi yhtenäiskulttuurin loppuhenkosia. Näemme jatkuvaa vääntöä yksittäisistä opillisista kysymyksistä, jossa väittelyssä äänekäs konservatiivinen siipi näyttää olevan voitolla. Tämän vuoksi toisella tavalla ajattelevat ihmiset, joilla monilla olisi suuri hengellinen kaipaus, jättävät kirkon.

Kirkon julkisuuskuva on pienen konservatiivisen joukon panttivankina. Kirkko näivettyy.

Kirkon sisältä nousee kuitenkin malleja avarasta ja suvaitsevaisesta uskon tulkinnasta ja hengellisestä elämästä. Tuomasmessuissa, hiljaisuuden messuissa ja monissa rukoushetkissä energiaa ei tarvitse käyttää pappeuspohdintaan tai seksuaalisen tasa-arvon saamiseksi kirkkoon. Nämä asiat ovat jo itsestään selvyyksiä. Luterilainen teologiamme on jo nyt osoittanut voimansa elää ajassa ja kykynsä tulkita Jumalan sanaa tämän päivän ihmisten tarpeista käsin. Kirkossa pitää olla tilaa kaikille.

Miksi perinteinen kapea uskon tulkinta edelleen pyrkii syrjäyttämään avaramman hengellisen näkemyksen? Näyttää siltä, että Jeesusta tärkeämmäksi opettajaksi on nostettu apostoli Paavali. Hänen kirjeitään luetaan kirjainta ja pilkkua myöten, vaikka kieli ja sen rakenne muuttuvat vuosikymmenten aikana. Kysymys on maailmankuvasta. Paavalin aikaan ja sen ajan tietämykseen perustuvia tulkintoja ei sanakeskeisen uskon tulkinnan mukaisesti saisi muuttaa piiruakaan.

Saisiko sanakeskeisen Raamatun tulkinnan rinnalle nousta avarampi, tämän ajan ihmisten maailmankuvaa tukeva tulkinta? Voisivatko nämä elää rinnakkain ilman jatkuvaa arvovaltakiistaa ja keskinäisiä syytöksiä? Voisivatko uudistusten jarruttajat viimein antaa tilaa avaralle kirkolliselle elämälle?

Kaikki Tampereen ja lähialueen seurakunnissa olevat Kaikkien kirkko -nimisen valitsijayhdistyksen ehdokkaat ovat sitoutuneet edistämään työtä avaran ja suvaitsevaisen kirkon rakentamisessa. Tule äänestämään, vaikka et olisikaan aktiivinen seurakuntalainen. Kaikilla jäsenillä on äänioikeus. Erityisesti tarvitaan epäilijöiden panosta.

Seurakuntavaalien esivaali järjestetään 8 – 12.11. ja varsinainen vaalipäivä on 20.11. Luettelo äänestyspaikoista on seurakunnan sivuilla.

Tulkaa ja tehkää jono äänestyspaikalla!

Leevi Häikiö

varatuomari, lakimiesasessori (elläkkeellä), Kaikkien kirkko, Messukylän seurakunta, Tampere

Jarmo Rautiainen

hallitusammattilainen, retriitinohjaaja, Kaikkien kirkko, Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere

Matleena Kallinen

FM, tiimivalmentaja, Kaikkien kirkko, Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere