Ruoan kuuluu antaa energiaa, jota me saamme nimenomaan kaloreista, kirjoittaa Lila Lammi.

Mitä ajattelet ensimmäisenä, kun joku mainitsee sanan roskaruoka? Todennäköisesti muun muassa hampurilaisia, ranskalaisia, pizzaa tai vaikkapa kebabia. Entä millaisia mielleyhtymiä siitä sinulle syntyy? Ehkä sanoja, kuten rasvaisuus, kaloripitoinen tai epäterveellinen.

Roskaruoan nimitys saa lähes kaikki nykyään ajattelemaan, että kyseinen ruoka on yhtä kuin roskaa sen sisältämien huonojen rasvojen ynnä muun vuoksi. Kyse on kuitenkin alunperin vain siitä, että tämän tyyppisistä ruoista on tullut paljon jätettä eli roskaa. Jossain vaiheessa asia on kuitenkin päässyt unohtumaan, mikäli sitä on tiedostettu ollenkaan, ja ruokaa on alettu arvottamaan. Sitä on alettu jakamaan hyviin sekä huonoihin ravintoarvojen perusteella, ja samaan aikaan kehitellään vaikka minkälaisia vähäkalorisia korvikkeita, ja jopa täysin kalorittomia juomia.

Monet ovat käytännössä siis unohtaneet sen, että ruoan on tarkoituskin sisältää kaloreita. Ruoan kuuluukin antaa meille energiaa, jota me saamme nimenomaan noista kaloreista.

Totta kai on ok syödä myös kevyemmin niin halutessaan, mutta jatkuva ruoan arvottaminen sekä kalorien pähkäily harvoin johtaa mihinkään hyvään. Yleensä syömishäiriöön, joiden määrä on räjähtänyt nyt koronan myötä.

Muistakaa siis kohtuus myös tämän suhteen, älkääkä turhaan tehkö ruoasta tai kaloreista vihollistanne. Ihmiskeho tarvitsee energiaa selvitäkseen.

Lila Lammi

Syömishäiriöliiton jäsen ja vapaaehtoinen, Tampere