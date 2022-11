Liikenneturvallisuustyötä tehdään ennakoivasti, ei vasta onnettomuuksien jälkeen, kirjoittavat Juha-Pekka Häyrynen ja Harri Vitikka.

Mielipidekirjoituksessaan Eeva Puttonen toivoi linjan 95X pysähdykset valtatien 9 bussipysäkeille (AL 2.11.). Pysähdykset on jätetty pois turvallisuussyistä – tien liikennemäärä on erittäin suuri, tien nopeusrajoitus on 80 km/h ja tien ylittäminen on jalankulkijoille vaarallista. Muuallakin valtatieverkolla on tehty samanlaisia ratkaisuja, esimerkiksi valtatiellä 11 Nokian Murhasaaressa (linja 79). Valtatien 9 parannustoimenpiteissä Orivedellä ei ole parannettu jalankulkijoiden turvallisuutta, joten emme ikävä kyllä ole palauttamassa pysäkkejä linjan 95x reitille.

Liikenneturvallisuustyötä on tehtävä ennakoivasti, eikä vasta onnettomuuksien tapahtumisen jälkeen.

Valtatien 9 Tampere-Orivesi välin kehittämisen suunnittelu etenee. Suunnitteluratkaisuna on moottoritie Alasjärveltä Suinulaan ja eritasoliittymin varustettu keskikaiteellinen nelikaistatie Suinulasta Orivedelle. Suunnitelmassa on esitetty seuraaviin eritasoliittymiin turvalliset pysäkkipaikat: Aitovuori, Tarastenjärvi, Suinula, Yliskyläntie, Oritupa. Näiden kehittämishankkeiden toteutuksesta päätetään eduskunnassa.

Juha-Pekka Häyrynen

suunnittelupäällikkö, Nysse

Harri Vitikka

yksikön päällikkö, ely-keskus