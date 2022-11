Kaikki eivät osaa käyttää nettiä eivätkä selviydy järjestelmien syövereissä, kirjoittaa Maria Asunta.

”Tuntuu kuin meitä vanhoja ihmisiä oltaisiin hylkäämässä. Ihan kuin meistä vain haluttaisiin päästä eroon.”

Näin murheellisiin mielenmaisemiin oli päätynyt nokialaisrouva, jolla takanaan on jo yli 80 vuotta elettyä elämää. Rouva soitti minulle ja kertoi tuoreesta käynnistään Nokian terveyskeskuksessa. Toimenpiteen jälkeen rouva oli pyytänyt lääkäriä uusimaan reseptinsä. Lääkäri oli todennut, että aika oli nyt täynnä ja toinen potilas jonossa.

”Menkää Omakantaan”, oli lääkäri sanonut.

Rouva kertoi lähteneensä tutkimushuoneesta hämmentyneenä. Hän oli kuitenkin keksinyt mennä potilastoimistoon, jossa hänen reseptinsä sitten uusittiinkin joutuisasti.

Puhelinkeskustelu minulle ennestään tuntemattoman ikäihmisen kanssa muistutti jälleen kerran vanhuksista, jotka ovat heitteillä digiloikkamaailmassa. Kaikki eivät osaa käyttää nettiä eivätkä selviydy järjestelmien syövereissä.

Muistiini nousi oma mummuni, joka menehtyi 2000-luvun alkupuolella. Hän oli lottana selviytynyt äärimmäisen kovasta maailmanajasta, mutta jos hän eläisi nyt, hän olisi täysin muiden armoilla digitaalisessa todellisuudessa.

Nokialaisrouva kertoi surevansa pankkipalveluiden alasajoa. Hän muistutti olevansa äärimmäisen tyytyväinen omaan pankkiinsa ja pitää virkailijoista erittäin paljon. Harmia on kuitenkin tuonut se, ettei omasta pankista ole enää saanut käteistä neuvonnan ollessa auki, ei edes yhtenä päivänä viikossa.

”Tämä on todella iso asia monelle vanhukselle, jotka eivät ole tottuneet seteliautomaatteihin eivätkä hyödy pankin antamasta hyvästäkään neuvonnasta”, rouva kertoi.

”Eräskin tuttavani on ollut itku silmässä. Hänen poikansa on ajanut Helsingistä asti tuomaan äidilleen käteistä rahaa.”

Mikä sitten ratkaisuksi? Rouva on ollut yhteydessä valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun toimistoon – tuloksetta. Totta on toki sekin, ettemme me paikallispoliitikot pysty linjaamaan pankkien käytäntöjä ja ohjeistamaan niitä operatiivisessa toiminnassa.

Jotakin kuitenkin voimme tehdä, jos kerromme julkisesti kuntalaisten huolenaiheista. Huolien näkyviksi tekeminen vetoomusten muodossa voi johtaa toivottuihin muutoksiin. Usein on vieläpä niin, etteivät pyydetyt muutokset ole ollenkaan mahdottomia toteuttaa, aivan kuten tässä tapauksessa.

Eli että vaikka vain yhtenä iltapäivänä viikossa saisi rahaa pankin tiskiltä. Tai että lääkäri uusisi käynnin yhteydessä ikäihmisten reseptit hymyssä suin.

Ihan varmasti meille kaikille on tärkeää kokea olevansa itsenäinen, toimintakykyinen kansalainen, jota palvelut eivät nöyryytä vaan auttavat.

Maria Asunta

kirjailija-toimittaja, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (ps), PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja, Nokia