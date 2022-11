Luottamushenkilöiden tehtävä on kuulla seurakuntalaisten tarpeita ja toiveita

Yhdistyneen seurakuntaväen ehdokkaat erottuvat siinä, että osallistuvat aktiivisesti seurakuntaelämään, kirjoittavat Kalle Mäki, Satu Kulmala, Sirpa Pursiainen ja Petteri Systä.

Miten vaikeuksissa olevia tuetaan? Miten Ruokapankin toiminta turvataan? Kuinka lapsista, nuorista ja ikäihmisistä huolehditaan? Miten luontoarvoja kunnioitetaan? Mitä toimintaa seurakunnassa on ja mitä tiloja? Missä kunnossa kirkko on? Nämä kysymykset tulevat marraskuussa valittavien luottamushenkilöiden eteen tulevalla nelivuotiskaudella muun muassa taloudesta päättämisen lisäksi. Heillä on myös päätäntävalta siitä, ketä työntekijöitä seurakuntien tehtäviin valitaan.

Tampereen ev.lut. seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon valittavat 51 luottamushenkilöä saavat päätäntävallan seurakuntien yhteisistä asioista. Seurakuntaneuvostoihin valittavat päättävät oman seurakunnan asioista. Seurakuntayhtymissä, kuten Tampereella, käydään samalla kertaa siis kaksi vaalia, joissa ehdokkailla on eri numerot kummassakin.

Sekaannusten välttämiseksi yhteisen kirkkovaltuuston vaalilippu on eri värinen kuin seurakuntaneuvoston vaalilippu. Näiden suhteen on syytä olla tarkkana, jotta annettu ääni menee oikein. Sekaannus näissä on yleisin syy vaalilipun hylkäämiselle. Muissa kuin yhtymissä olevissa seurakunnissa käydään vain kirkkovaltuuston vaali.

Luottamushenkilöiden keskeinen tehtävä on kuulla seurakuntalaisten tarpeita ja toiveita ja edustaa heitä päätöksenteossa niin, että nämä tarpeet otetaan huomioon. Vaaleissa on useita valitsijayhdistyksiä. Yhdistynyt seurakuntaväki on nimensä mukaisesti laaja-alaisesti seurakuntalaisia edustava ryhmä.

Yhdistyneen seurakuntaväen ehdokkaat erottuvat siinä, että osallistuvat aktiivisesti seurakuntaelämään. Siten he tuntevat seurakuntalaisten tarpeet ja heihin on luontevaa olla yhteydessä asioiden eteenpäin viemiseksi. Yhdistyneellä seurakuntaväellä on Tampereella yhteinen vaaliohjelma, jossa nämä tarpeet ovat etusijalla. Kaikki ehdokkaat ovat sitoutuneet tämän ohjelman toteuttamiseen, siihen voi luottaa. Yhdistyneen seurakuntaväen kotisivuilla ovat ehdokasesittelyt, joissa kukin kertoo, miten tavoitteita edistää. Luottamushenkilöt voivat tehdä aloitteita seurakuntien toiminnan suuntaamisesta ja näitä aloitteita Yhdistyneen seurakuntaväen edustajat tulevat tekemään.

Seurakuntavaalit käydään marraskuussa siten, että ensin on ennakkoäänestys useissa pisteissä 8. – 12.11.2022. Näistä on ilmoitettu jokaiselle äänioikeutetulle lähetetyssä vaalikirjeessä. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11. Äänioikeutettu on jokainen seurakunnan jäsen, joka täyttää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä 20.11.

Kahden vuoden kuluttua nyt valittavat luottamushenkilöt tulevat äänestämään maallikkoedustajista hiippakuntavaltuustoon ja kirkolliskokoukseen. Siten heillä on vaikutusvalta myös koko kirkon päätöksentekoon.

Kalle Mäki

lääkäri, teologi, Kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, Eteläinen seurakunta, Tampere

Satu Kulmala

myyjä, ratkaisukeskeinen terapeutti, , Harjun seurakunta, Tampere

Sirpa Pursiainen

toimitusjohtaja, YTM, , Messukylän seurakunta, Tampere

Petteri Systä

historianopettaja, FM, , Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere