Kielten opiskelua pitää monipuolistaa heti koulupolun alussa, kirjoittaa opettaja Saana Vahvelainen.

Mielipiteessään Joonas Vakkilainen kirjoitti mielenkiintoisen näkökulman siihen, miksi englannin ylenmääräinen painottaminen muiden kielten kustannuksella on ongelmallista (AL 23.10.).

Jo pidempään on keskustelu, kuinka englannin opiskelu jyrää kouluissa ja muiden kielten opiskelu jää jalkoihin. Sen seurauksena nuorten kielitaito yksipuolistuu ja suunta on huolestuttava, koska kansainvälistyneessä maailmassa monipuolinen kielitaito on tärkeää.

Työ kielten opiskelun arvostamisen lisäämiseksi ja suomalaisten monipuolisen kielitaidon vahvistamiseksi pitää aloittaa jo koulupolun alussa. Suunta on viime vuosina ollut oikea, kun kieltenopetuksen asemaa on vahvistettu aikaistamalla A1-kieli alkamaan jo ensimmäisellä luokalla. Ongelma kuitenkin edelleen on se, että A1-kieli on yleensä automaattisesti englanti.

Tampere on kieltenopetuksen edelläkävijä ja opettaa A1-kieltä peräti seitsemän kielen valikoimasta, mutta muuten kaupunkiseudulla kielten opiskelu alkaa englannilla. Kangasala aikoo pilotoida A1-kielen laajentamista uudessa Lamminrahkan koulussa sen aloittaessa toimintansa. Myös muissa kunnissa pitäisi ottaa samanlaisia askelia.

Pienet koululaiset ovat kielen oppimisen herkkyysiässä, jolloin uuden kielen oppiminen on huomattavasti helpompaa kuin vanhempana. Lisäksi useamman kielen opiskelusta suositellaan, että opiskelu kannattaisi aloittaa muusta kuin englannin kielestä, koska englantia kuulemme luonnollisesti ympärillämme huomattavasti muita kieliä enemmän. Siksi olisi tärkeää, että perheillä on aitoa kielivalinnan mahdollisuutta jo A1-kieltä aloittaessa. Kieltenopetus on tärkeä huomioida myös jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tutustuttamalla lapsia ikätasoisesti eri kieliin, jotta heille syntyy innostus ja motivaatio vieraita kieliä kohtaan ja jotta he perheineen rohkaistuvat valitsemaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kuin englannin.

Saana Vahvelainen

luokanopettaja ja kaupunginvaltuutettu (kok.), Kangasala