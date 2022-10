Birgitan polun käyttäjien suosimat parkkipaikat olisi merkittävä paremmin. Nyt merkki yksityisen pysäköintiyrityksen toiminnasta on noin kahden kilometrin parkkialueesta.

Tässä viime aikoina on ollut Aamulehdessä kirjoittelua, kuinka isommat tapahtumat Tampereella keräävät sakottajia kärpäspaperin lailla. Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos pysäköinninvalvonnasta on kerrottu asianmukaisin liikennemerkein tai tauluin, niin asia tietenkin on ok.

Mitä taas tulee suoranaiseen harhauttamiseen logiikalla ”olisi pitänyt tietää tai nähdä”, pidän sitä vähintään tarkoitushakuisena. Tällä tarkoitan sitä, että tietyt tiealueet ja -osat jätetään tarkoituksella hämäriksi, jonka jälkeen niitä valvotaan kohtuuttomalla innolla.

Ei tarvitse mennä kuin Tampereen rajalle, tarkalleen ottaen Kirskaanniemeen ja Koipitaipaleentielle. Sieltä löytyy Birgitan polulle menijöille kolme parkkipaikkaa, joista yksi, ja suurin, löytyy noin 700 metrin päästä Kirskaanniemestä. Paikalla on vinossa iänaikainen P-merkki, joka osoittaa rinnakkaispysäköintiä yhdessä rivissä. Yhteen riviin mahtuu maksimissaan 15 autoa. Alue on sen verran leveä, että sille mahtuisi autoja myös kahteen riviin vallan mainiosti.

Vallankin loma-aikoina ja viikonloppuisin paikalle saapuu paljon kävijöitä ja nuo parkkipaikat tulevat nopeasti täyteen. Tämän jälkeen ihmiset tietenkin alkavat pysäköimään niin sanottuun kakkosriviin ja sitten tienvarteen. Monella varmaan mielessä, että haja-asutusalueellahan tässä.

Näin minäkin pysäköin – tienvarteen. Palatessamme tulistelulta tuulilasissa oli yksityisen yrityksen virhemaksu. Perusteluna ”pysäköinti muulle kuin merkitylle alueelle”. Maksulappuja oli liki 20 auton tuulilasissa. Myös varsinaisen parkkipaikan kakkosrivissä oli laputus. Oli tietenkin tulkittu sen mukaan mihin vinossa oleva rinnakkaispysäköintimerkki mahdollisti.

Lähdin tarkistamaan asiaa ensin Lempäälän kunnan kotisivuilta, jossa oli lyhyt tiedote 1,5 vuoden takaa vuodelta 2021, jossa mainitaan, että tiekunta on hankkinut pysäköinninvalvonnan kyseiselle tieosalle. Yksi asiakaspalaute oli tullut vuoden 2022 huhtikuussa, jossa tuohtunut henkilö kysyi merkintöjen perään. Vastaukseksi hän oli saanut kunnalta palautteen, että tiekunta oli tehnyt sopimuksen yksityisen pysäköintifirman kanssa valvonnasta, koska tienvarteen pysäköidyt autot haittasivat Destian soranajoa tieosuudella.

Sitten ajelin kyseisen Koipitataipaleen alkupäähän. Ja kyllä, siellä oli merkki, joka kertoi parkkifirman oikeudesta virhemaksujen antamiseen kyseisellä tieosalla.

Sopii kuittenkin kysyä moniko merkin siinä kohti rekisteröi, koska se on noin kahden kilometrin päässä mainitusta parkkialueesta? Siis tuosta isoimmasta.

Osoitan viestini Lempäälän kunnalle. Jos haluatte edelleen nojata luontomatkailuun suotuisasti suhtautuvana kuntana, toivoisin, että kyseiset parkkialueet saadaan siihen kuntoon, että paikkoja on edes kutakuinkin riittävästi, merkit ovat ajan tasalla ja riittävän selkeästi myös parkkialueiden yhteydessä..

Eiköhän tällaiset perusasiat saada kuntoon yhteistyössä tiekunnan kanssa, jos halua ja tahtoa vain riittää ja siinä samalla palvella ihmisiä, jotka tulevat hakemaan mieluummin elämyksiä kuin pettymyksiä.

Veijo Väle

Tampere