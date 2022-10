On metsänomistajille karhunpalvelus yrittää jarruttaa uutta EU-lainsäädäntöä – metsien hiilinielun ja elonkirjon romahtaminen tuo muhkean laskun

EU:ssa ollaan huolissaan Suomenkin metsistä nimenomaan siksi, että metsänhoito ei ole ollut kestävää, kirjoittaa tutkijatohtori Nina Nygren.

Metsät ovat suomalaisille tärkeitä monella tavalla nyt ja tulevaisuudessa. EU:n ennallistamisasetuksesta on tärkeää kirjoittaa (AL 27.10.), mutta kokonaiskuvaan kuuluu sen taustasyiden ymmärtäminen. Luontokadon pysäyttäminen ja hiilineutraalisuustavoitteet eivät ole mitä tahansa yhdessä sovittuja tavoitteita, vaan eksistentiaalinen kysymys ihmiskunnalle.

Metsiimme kohdistuu yhä kovenevia, ristiriitaisia paineita. Suomalaiset arvostavat metsiemme virkistys- ja luontoarvoja, mutta jo nykyisellään suuria hakkuumääriä haluttaisiin entisestään kasvattaa muun muassa energiakriisin, Venäjän tuonnin tyrehtymisen ja uusien sellutehtaiden vuoksi.

Euroopan unionissa ollaan huolissaan Suomenkin metsistä nimenomaan siksi, että metsänhoito Suomessa ei ole ollut kestävää. Metsää on hakattu niin paljon, että metsät ovat viime vuonna muuttuneet ensimmäistä kertaa nettonielusta nettopäästölähteeksi. Jos tätä ei metsäsektorilla korjata, ison laskun maksavat veronmaksajat ja muut päästösektorit – esimerkiksi liikenne tai maatalous.

Lisäksi metsälajien uhanalaisuus kasvaa jatkuvasti, esimerkiksi ennen erittäin yleinen hömötiainen on hälyttävästi vähenemässä. Suomalaisia metsälajeja ei voida pelastaa missään muualla kuin Suomessa.

Metsiämme uhkaa myös ilmastokriisi ja sen tuomat uudet riskit, kuten hyönteistuhot tasaikäisissä kuusikoissa. Jos ennallistamisvelvoite tuo muhkean laskun, sehän tarkoittaa sitä, että metsäteollisuus on heikentänyt metsäluontoamme kestämättömällä tavalla, eikä ympäristön pilaajan ole tarvinnut huolehtia ulkoisvaikutuksistaan.

On Suomelle ja metsänomistajille karhunpalvelus yrittää jarruttaa uutta EU-lainsäädäntöä, vaikka varmasti siinä on vielä säädettävää. Ennallistamisasetuksen väitetään vievän metsät 1950-luvulle, vaikka 1950-luvulla hakkuut kasvoivat Suomessa voimakkaasti. 2020-luvun ajattelu vaatii, että luontokato ja ilmastokriisi otetaan tosissaan. Suomessa on ennenkin osattu vastata rakentavasti ja kekseliäästi erilaisiin kriiseihin, tehdään siis nytkin niin.

Nina Nygren

ympäristöpolitiikan tutkijatohtori, Tampereen yliopisto