Mielipidekirjoitus, jossa kerrottiin, miten naapuritalon ravintola häiritsee, kuvaa osuvasti sitä todellisuutta, minkä me keskustassa asuvat tamperelaiset joudumme sietämään.

Makuuhuoneeni ikkunan alla on nuorisodisko, jolla on lupa harrastaa liiketoimintaa ja jolla on anniskeluluvat. Mihinköhän perustuu se luvanvarainen toiminta, että diskon ulkopuolella parveilevat päihtyneet nuoret täydellä ihmisäänen volyymilla viettävät iltaa kello 5:een aamulla. Terassia ei kyseisellä ravintolalla ole.

Tampere on näyttävästi tehnyt yrityksiä 'elävöittää' keskustaa ja kaupunkikuva on siistiytynyt ratikkatyömaan jäljiltä. Olisiko aiheellista vielä panostaa keskustan asukkaiden asumismukavuuteen jollakin järkevällä tavalla?

Marja Vicinanza

Tampere