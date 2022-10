Todellinen aikasäästö uudesta Hämeenkyrönväylästä on 2 – 4 minuuttia riippuen valtatien 3:n liikennetilanteesta Hämeenkyrössä, kirjoittaa Jarmo Kuivanen.

Aamulehti uutisoi uuden Hämeenkyrönväylän rakentamisesta ja sen valmistumisen synnyttämistä aikasäästöistä. Uutisoitiin 8 minuutin aikasäästöistä noin 10 kilometrin pituisen uuden väylän rakentamisen ansiosta.

Lue lisää: Tältä näyttää pitkään odotettu Kolmostien oikaisu: pääsimme koeajamaan sen ennakkoon – 70 miljoonan euron tie valmistuu peräti vuoden etuajassa Hämeenkyröön

Lue lisää: Pitkä odotus päättyy: Hämeenkyröläiset saavat uuden ruokakaupan ja hampurilais­ravintolan ehkä jo ensi vuonna – ”Saivat joulun kuukauden etuajassa”

Uutisointi on sikäli harhaanjohtavaa, että kyseisen uuden väylän ajaminen kestää 10 kilometrin matkalla 6 minuuttia 100 km/h-nopeudella. Vanhan väylän eli nykyisen tien nopeusrajoitus on kyseisellä tieosuudella 50 – 100 km/h ja keskimäärin ajonopeus tuolla matkalla on noin 60 – 70 km/h, jolloin ajoaikaa kuluu 10 kilometrin 8 – 10 minuuttia.

Ajan tuota nykyistä tieosuutta pari kertaa viikossa ja omien käytännön mittausteni perusteella aikaa kuluu rakennustyömaan pituisella matkalla Hanhijärveltä Tippavaaraan 8,5 – 10 minuuttia. Nämä mittaukset tukevat tuota laskennallista 8 – 10 minuutin ajoteoriaa oikeinkin hyvin. Todellinen aikasäästö uudesta Hämeenkyrönväylästä on siis 2 – 4 minuuttia riippuen valtatien 3:n liikennetilanteesta Hämeenkyrössä. Normiliikenteen aikana aikasäästö lienee 2 – 3 minuuttia ja ruuhka-aikana 3 – 4 minuuttia.

Kannatan Hämeenkyrönväylän rakentamista ja on hienoa saada se vihdoin valmiiksi marraskuussa, mutta ihan otsikoiden veroinen ajansäästäjä se ei ole. Sen sijaan valtatien 3:n liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat merkittävästi sekä tien haitat ympäristölle pienenevät. Samoin Hämeenkyrön kunnan mahdollisuudet kehittää alueen maankäyttöä paranevat nykyisen väylän läheisyydessä ja Tippavaarassa.

Jarmo Kuivanen

Tampere