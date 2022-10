Päiväkotien toiminta on turvattava, sosionomejakin tarvitaan, kirjoittaa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Päiväkotiemme osaajapula on iso ongelma, joka vaivaa pääkaupunkiseudun lisäksi enenevissä määrin myös muuta Suomea. Ongelma pahenee, jos emme toimi ripeästi. Kyse on perheiden mahdollisuudesta saada arjen välttämättömät palvelut. Jos päiväkodit eivät toimi, ei arkikaan toimi.

Hyvä lähtökohta on, ettei ongelmaa pahenneta itse lainsäätäjän toimesta. Valitettavasti siirtymäajan jälkeen voimaan on astumassa ex-ministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) esittelemä lakimuutos, jonka on todettu heikentävän tilannetta päiväkodeissa. Muutoksen ytimenä on, että korkeakoulutetut sosionomit eivät enää kelpaa päiväkotityöhön entiseen malliin.

Kiristyvät kelpoisuusvaatimukset johtavat siihen, että riittävää henkilöstöä on entistä vaikeampi löytää päiväkoteihin. Jos päiväkodit eivät kykene täyttämään lainmukaisia henkilöstömitoituksia, menevät ne kiinni tai lapsien määrää vähennetään.

Olemme yrittäneet tällä kaudella helpottaa tilannetta myöntämällä lisää aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen. Tältä polulta koko ratkaisu ei ole löydettävissä — aloituspaikat eivät ratkaise kaikkea. Menneitä päätöksiä kelpoisuusvaatimuksista on uskallettava arvioida rehellisesti.

Lusikka täytyy ottaa kauniiseen käteen. Arjesta vieraantunutta sääntelyä on syytä purkaa ennen kuin on liian myöhäistä. Perutaan edessä oleva, vahinkoa aiheuttava sääntelyn kiristyminen. Päiväkodit eivät mene mieron tielle, vaikka sosionomien roolia varhaiskasvatuksessa selkeytettäisiin.

Ymmärrän, että kysymys herättää voimakkaita tunteita kokoomuksessa, joka lakimuutosta viime kaudella ajoi. Grahn-Laasosen lisäksi myös Paula Risikko (kok.) on puolustanut kiristystä viime viikkoina voimakkaasti. Kentän tilanne ja perheiden palaute on kuitenkin sellainen, ettei asiaa voi lakaista maton alle.

Ideologiset silmälaput on poistettava ja nähtävä arkitodellisuus. Meidän on muistettava, keitä varten lakeja tehdään. Perheitä ja lapsia ei pykälien kiristys palvele, kun se johtaa päiväkotien sulkeutumiseen ja päivähoitopaikkojen karkaamiseen kauemmas.

Petri Honkonen

tiede- ja kulttuuriministeri, kansanedustaja (kesk.)