Jos sähköt katkaistaan kahdeksi tunniksi kahdenkymmenen asteen pakkasessa, on ulkoyksikön jäätyminen enemmän kuin todennäköistä, kirjoittaa Kari Jääskeläinen.

Haluaisin herättää keskustelua tulevaksi talveksi suunnitelluista sähkökatkoksista ja vesi-ilmalämpöpumpuista sekä asiaan liittyvistä ongelmista.

Talossani on vesi-ilmalämpöpumppu, siinä kiertää sisä- ja ulkoyksikön välillä puhdas vesi, ei pakkasneste, eikä pakkasnestettä voi sinne suoraan laittaakaan. Mikäli Tampereen sähkölaitos katkaisee sähköt kahdeksi tunniksi kahdenkymmenen asteen pakkasessa, on ulkoyksikön jäätyminen enemmän kuin todennäköistä, kun vesi lakkaa kiertämästä järjestelmässä.

Sähkölaitos on jo ilmoittanut, että he eivät vastaa mahdollisista laiterikkoutumisista, vaan kertoivat minulle, että kotivakuutus korvaa. Sanoin epäileväni asiaa, mutta vastaus oli että he eivät kuitenkaan korvaa mitään.

Vakuutusyhtiö puolestaan ilmoitti, että koska kyseessä ei ole yllättävä, ennalta-arvaamaton tilanne, eivät he korvaa jäätymisestä aiheutuvia laiterikkoutumisia.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan estämään vahinkojen syntyminen ja niiden laajeneminen. Mitkä ovat vaihtoehdot, kun en itse pysty ennaltaehkäisemään mahdollisesti tulevaa ”vahinkoa”.

Mikäli laite rikkoutuu tulevana talvena, ei mistään saa korvaavaa laitetta nopealla toimituksella, joten vahinko saattaa laajeta muun muassa patteriputkiin ja sitä myöten talon muihin rakenteisiin.

Vahingon synnyttyä lasku tulee joka tapauksessa talon omistajalle maksettavaksi. Laskulle voi toki lähteä jälkikäteen käräjiltä hakemaan maksajaa, mutta omasta pussista se ensin menee.

Laitteita on asennettu taloihin kymmeniätuhansia, joten muutamassa päivässä saadaan kyllä haluttaessa aika monta laitetta jäätymään.

Kari Jääskeläinen

Tampere