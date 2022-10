Korvatulpatkaan eivät useimmiten auta, kirjoittaa Petri Lyytinen.

Asun Tampereella Hämeenkadulla ravintolaa vastapäätä. Ravintolassa alkaa meno yleensä viikonpäivästä riippumatta noin kello 21 – 22 ja jatkuu neljään tai viiteen aamulla. Eli musiikki soi lähes koko normaalin taloyhtiöiden hiljaisuusajan, siis myös viikolla.

Valitettavaa meidän taloyhtiön kannalta on, että joudumme yhtä lailla metelistä kärsimään kuin taloyhtiö, jossa ravintola on, voimatta asialle oikein mitään. Basson jytinä on harva se yö niin voimakasta, että pahimmillaan tärisee ikkunat.

Korvatulpatkaan eivät useimmiten auta, korkeintaan vaimentavat hieman.

Jokainen työssäkävijä ymmärtää varsin hyvin, että pidemmän päälle alkaa työkyky ja psyyke kärsimään. Tuntuu käsittämättömältä, että jollain ravintolalla on subjektiivinen oikeus häiritä ympäröiviä asuintaloja viikosta ja kuukaudesta toiseen siihen kenenkään puuttumatta. Olen pomminvarma, että äänenvoimakkuutta tai ainakin bassojen voimakkuutta olisi varaa vähän etenkin yöaikaan pudottaa.

Petri Lyytikäinen

Tampere