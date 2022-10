Keskeisiä tahoja yhteydenotolle ovat henkilöstöhallinto HR, ylin johto, työsuojelu ja työterveys, kirjoittaa väitöskirjatutkija Mika Luhtala.

Mielipidekirjoituksessaan Hätähuuto-nimimerkin (AL 14.10.) kirjoittajat kuvaavat tilannettaan ja kokemuksiaan myrkyllisen esihenkilön alaisuudessa toiveenaan herättää keskustelua ja saada neuvoa. Aloitan tällä: olette todennäköisimmin järjissänne, ainakin vielä.

Tilanne on todella kuormittava ja kokonaisvaltainen. Kyse on omasta toimeentulosta ja myöskin monien arvojen ristiriidoista. Työssä vietetään suuri osa ajasta ja sillä on vaikutuksia terveyteen. Asian suora käsittely vaatii rohkeutta ja voi olla itselle epäedullista työpaikalla. Esihenkilön reflektiokyvykkyydestä voisi myös kirjoittaa, mutta tässä ajatuksiani työntekijän mahdollisuuksien näkökulmasta.

Yleensä työpaikoilla on ylintä johtoa tukeva HR-toiminto eli henkilöstohallinto, minkä tehtävänä on edistää työntekijöiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. HR olisi yksi mahdollinen kohde yhteydenotolle, mutta toisaalta HR:n rooli on myös tukea ylintä johtoa ja organisaatiota tavoitteissaan.

Vaikka HR tai ylin johto ei varsinaisesti valvokaan työntekijän etua, kuvattu tilanne tuskin on tarkoituksenmukainen yhtään missään työyhteisössä, joten ylimmällä johdolla pitäisi olla yllyke tarttua asiaan. Lyhyellä aikavälillä ongelmat eivät välttämättä näy tulosmittaristossa, mutta pitkällä aikavälillä varmasti näkyvät.

Tilanne on yksiselitteisesti haitallinen organisaation pyrkimyksessä tuottaa arvoa omistajilleen tai yhteiskunnalle tai asiakkaille. Mille tahansa organisaatiolle hyvinvoiva henkilöstö on arvokas asia, mitä tulisi vaalia: hyvinvoiva henkilöstö tekee parempia tuloksia kuin huonosti voiva.

Keskeisiä tahoja yhteydenotolle ovat myös työsuojelu ja työterveys. Mikäli tilanne vaikuttaa jo terveyteen, on aika miettiä, mikä on itselle arvokasta. Onko oma terveys arvokkaampi kuin se, että on juuri kyseisessä työssä kyseisessä työpaikassa? Pitäisi olla. Jos työpaikan johto on kykenemätön muuttamaan tilannetta asialliseksi, on muutoksen useimmiten lähdettävä itsestä. Mikäli laiva on ajamassa karille eikä kapteenia kiinnosta tähystäjien kommentit asiasta, on aika harkita sitä, voisiko jättää laivan.

Vain suora viestintä ja lopulta suora toiminta aiheuttavat muutosta.

Mika Luhtala

toimintakulttuurin muutokseen ja talousjohtamiseen perehtynyt väitöskirjatutkija, johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto