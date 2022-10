Asunnottomuus on syrjäytymisen vakava muoto – asunnottomat nuoret jäävät helposti tilastojen ulkopuolelle

Asunnottomien yötä vietetään 17.10.2022. Nuorten asunnottomuus kuuluisi historiaan – ei tulevaisuuteen, kirjoittaa toiminnanjohtaja Mikko Malkamäki.

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta ja tänä vuonna tulee täyteen 20 vuotta kansalaisliikkeen synnystä. Pyöreät vuoden eivät anna paljon aihetta juhlaan, koska edelleen tuhannet ihmiset ovat vailla vakinaista asuntoa. Kahden vuosikymmenen aikana asunnottomien määrä on laskenut lähes 10 000:sta noin 4 000:een. Alle 25-vuotiaita nuoria on asunnottomuustilastoissa yli 700.

Ensi vuonna päättyvälle hallituskaudelle otettiin tavoitteeksi asunnottomuuden puolittaminen. Vaikka nuoret olivat asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä kohderyhmänä, tavoitteesta ollaan jäämässä heidänkin kohdallansa vain puoleen väliin. Todellisuudessa tilanne on tätäkin haastavampi. Asunnottomat nuoret jäävät helposti tilastojen ulkopuolelle, eikä virallisiin lukuihin ole luottamista etenkään nuorien kohdalla. Piiloasunnottomuus on nuorilla yleistä, kun yöpaikka etsitään kavereiden nurkista.

Nuorten asunnottomuuteen ei ole yhtä patenttiratkaisua – sen sijaan on käytettävä laajaa keinovalikoimaa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja tukeen on turvattava riittävät resurssit. Mitä aikaisemmin vaikeat tilanteet pystytään selvittämään, sen parempi niin nuoren kuin yhteiskunnan kannalta.

Asunnottomien palveluiden ja asuntojen tulee olla saatavilla kaikille niitä tarvitseville. Lisäksi kaikissa palveluissa on tärkeää saada monialaista tukea. Erityisesti niillä nuorilla, joilla asunnottomuus pitkittyy, taustalla on usein talousvaikeuksia, mielenterveyshaasteita ja päihdeongelmia. Itsenäisen asumisen turvaamiseksi on tukea tarjottava monipuolisesti.

Tampereella nuorille tarjotaan apua asumisen asioissa esimerkiksi Ohjaamossa. Tampereen seudun nuorisoasunnot ry tekee myös asumisneuvontaa sekä -ohjausta ja vuokraa asuntoja alle 30-vuotiaille, jotta jokaisella Tampereen nuorella olisi koti, jossa on hyvä olla.

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyä ja poistamista parempaa investointia ei ole. Nuorelle asunnottomuus on yksi syrjäytymisen vakavimmista muodoista ja sen kustannukset ovat liian kalliita maksettavaksi yksilölle ja yhteiskunnalle. Itsenäistä elämää on mahdotonta rakentaa ilman omaa kotia ja vailla vakinaista asumista syrjäytyminen on vain ajan kysymys.

Suomen huoltosuhteella nuoret ja kooltaan pienet ikäluokat tulevat kantamaan valtavan vastuun tulevaisuuden hyvinvoinnista. Nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien asia.

Mikko Malkamäki

toiminnanjohtaja, Tampereen seudun nuorisoasunnot ry