Kun joukkoliikenne on suunniteltu sellaiseksi, että bussia tarvitsee vaihtaa, niin jatkoyhteyden pitää odottaa

Nysse ilmoittaa, että ”paljon porua herättäneisiin” Teiskon bussivuoroihin on tulossa muutoksia. Vaikka Nysse muutti tiedotteen sanamuotoa palauteryöpyn jälkeen, paljastaa alkuperäinen tiedotustapa ikävällä tavalla suhtautumisen todelliseen ongelmaan ja Teiskon alueeseen.

Kuten julkisuudessa on tullut ilmi, niin ei ole kohtuullista olettaa alaikäisen kävelevän kotiin 7 kilometriä tai värjöttelevän kylmässä odotellen yli tunnin vaihtobussia – ihan vain siksi, että jatkolinja ei odotakaan runkolinjaa. Lisäksi on täysin ymmärrettävää, että vanhemmat ovat huolissaan koululaisten liftatessa kotiin, kun jatkobussi ei odotakaan. Teiskon alueella etäisyydet ovat aidosti pitkät. Palautetta on annettu aidosta huolesta ja siihen tulee suhtautua vakavasti, ei ivallisesti.

Nyt itse linjojen aikatauluihin tulee pieniä parannuksia. Nyt ihan oikeasti talven lähestyessä tarvitaan sellaisia ratkaisuja, joilla varmistetaan, ettei kukaan joudu odottamaan yli tuntia ulkona seuraavaa bussia. Valitettavasti pelkään, että pakkasten ja etenkin lumen tultua ei tämä lisätty muutaman minuutin odotusaika tule riittämään. Kun joukkoliikenne on suunniteltu sellaiseksi, että bussia tarvitsee vaihtaa – niin silloin todellakin pitää jatkoyhteyden odottaa.

Ylipäänsä missä on ajateltu lasten viettävän talvella yli tunnin mittainen odotusaika, jos vaihtoyhteys ei odota? Kessan baarissako? Kuka kantaa vastuun, kun jotakin tapahtuu koulumatkalla? Turvallinen koulunkäynti sisältää mielestäni myös turvalliset koulumatkat.

Joukkoliikenteen tulee kyetä nykyistä parempaan.

Sirpa Pursiainen

kaupunginvaltuutettu (kd.), Tampere