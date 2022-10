Mielipidesivulla Rauno O. Lehtonen kehottaa vastaamaan nimettömiin puheluihin (AL 29.9). Lehtonen kirjoittaa, että kaikki eivät halua tallentaa mielettömän suurta määrä puhelinnumeroita matkapuhelimeensa.

Puhelimen yhteystietoihin ei tarvitse tallentaa suurta määrää numeroita, vaan ainoastaan salaisesta numerosta soittoyrityksen tehneiden tuttavien numerot. Olen Google Play -kaupasta ladannut ja asentanut ilmaisen Fonecta Caller -sovelluksen, joka näyttää soittajan nimen, jos numero ei ole salainen. Jos tuttavallani on salainen numero, siihen en vastaa. Tällöin tuttavani lähettää tekstiviestin, soitan hänelle takaisin, tallennan hänen numeronsa puhelimeni yhteystietoihin ja jatkossa voin vastata numeroon.

Tuntemattomasta numerosta soittavat ovat erittäin todennäköisesti puhelinmyyjiä. He voivat olla myös rahan kerääjiä tai omakotitalon omistajalle tarpeettomia remonttipalveluja tuputtavia yrityksiä. Lehtonen kirjoittaa, että on tahditonta lyödä luuri korvaan. Osalle myyjistä tämä on ainoa keino päästä hänestä eroon.

Jotkut laittavat tuntemattoman numeron puhelimen mustalle listalle. Tällöin puhelin ei soi kyseisestä numerosta. Ongelman on se, että puhelinmyyjät vaihtavat numeroitaan mustien listojen takia.

Aina kun puhelinnumeroani kysytään, kerron että jos numeronne on salainen, lähettäkää tekstiviesti, soitan takaisin.

Jukka Ollikkala

Pälkäne