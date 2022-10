Laivassa näin, kuinka pikkumies sai isältään kolikon ja meni pelaamaan pajatsolla, löi ja keräsi käteensä täyden potin. Hän hihkaisi, ”olen rikas!” Voi sitä riemua.

Kun on läheltä seurannut jotakuta tosi vaurastunutta, onkin kuullut häneltä, ettei se ole onnea. Vähempi olisi riittänyt. Mielenrauhan saa aivan muusta. Toki rahaa ei ole tarvinnut jatkuvasti miettiä.

Monet kadehtivat rikkaita, julkkiksia, joilla on valtaa, suosiota, taitoja, erilaisia lahjoja. Mikäpä siinä, kun menestykseen on ponnisteltu ja erilaista hyvää muillekin on aikaansaatu.

Erilaisia reseptejä onnelliseen elämään, niitä löytyy, ja kaikille on omat opetuslapset. Haaste on kaikille sama. Mielenrauha, tasapainoinen elämä, onni on tarjolla jokaiselle. Ensimmäinen ehto on aloittaa maailman parantaminen ihan itsestä. Tämä koskee etenkin aikamme nuoria. Heidän ei tarvitse vanhempien tavoin kaikkea koetella, kokea, vaan tulee oppia siitä, mitä lukee, kuulee ja näkee – hyvistä esimerkeistä.

Yksi, nimeä en kerro, 97-vuotias, sanoi sen, että rakastamme itseämme ja tunnemme meitä rakastettavan enemmän sen mukaan, kun edistymme meille ilmoitettujen käskyjen pitämisessä. Bingo!

Tuomo Isokangas

kaupunginvaltuutettu (ps.), Nokia