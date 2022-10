Rakentamalla moniammatillisia kotipalvelun työryhmiä voisimme vastata perheiden tarpeeseen, kirjoittaa Anna Moilanen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on Tampereella, kuin koko Pirkanmaata palvelevassa Taysissa, ruuhkaa. Tampereella perheneuvolan asiakkaista lastenpsykiatristen asiakkaiden määrä on ylittänyt muiden kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrän. Syynä tähän on muun muassa, että psykiatrian puolella hoidettavien neuropsykiatrisesti oireilevien lasten määrä on lisääntynyt.

Toisaalta nepsy-lasten ja nuorten määrän kasvu palveluiden piirissä kertoo, että heidän oireitaan osataan tunnistaa niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa, sekä siitä, että perheitä osataan ohjata tuen ja hoidon piiriin.

Tämä on hyvä asia, mutta se on viesti myös meille päättäjille: Tukea näiden lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn tarvitaan niin kentälle, päiväkoteihin ja kouluihin, kuin koteihin. Ryhmäkokojen pienentäminen, oikein suunnatut avustaja- ja ohjaajaresurssit, terveydenhuollon tukipalvelut ja monialainen yhteistyö sekä kasvua ja oppimista tukevat, rauhoittavat oppimisympäristöt ovat avainasemassa, kun mietitään keinoja laadukkaan inkluusion ja kolmiportaisen tuen toteuttamiseen.

On selvää, että myös nepsy-perheet tarvitsevat arkeensa enemmän tukea. Valitettavasti yhä useampi perhe saa tarvittavan tuen vasta lastensuojelun toimien kautta. 1990-luvulla tehdyt leikkaukset lapsiperheiden kotipalveluun on vaikuttanut osaltaan tähän. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on nostanut kotipalvelun arvon jälleen keskusteluun. Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena olisi ennaltaehkäistä lastensuojelun raskaimpien palveluiden tarvetta ja keventää perheiden taakkaa.

Rakentamalla moniammatillisia kotipalvelun työryhmiä voisimme vastata perheiden tarpeeseen. Tämä tarkoittaisi tämänhetkisen palvelun määrän nelinkertaistamista ja arviolta valtion 20 miljoonan panostusta lapsiperheiden palveluihin. Mutta kuinka paljon tämä säästäisi raskaimmista lastensuojelun palveluista, voidaan nähdä tulevina vuosina muun muassa huostaanottojen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vähenemisenä.

Olen ehdottomasti lapsiperheiden kotipalvelun palauttamisen ja siihen panostamisen puolella. Tämän olemme lapsille, nuorille ja perheille velkaa vuosikymmenten takaa.

Anna Moilanen

varhaiskasvatuksen opettaja, varavaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas (vihr.), Tampere