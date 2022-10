Ovela johtaja osaa liittoutua ylempiensä kanssa ja kääntää kaiken omalta kannaltaan edulliseen valoon.

Yksi myrkyllinen esihenkilö voi saada paljon aikaan lyhyessä ajassa. Olemme pieni asiantuntijaorganisaatio Pirkanmaalla. Johtajanvaihdos nosti odotukset korkealle, koska työhön kaivattiin uutta puhtia. Odotimme uuden johtajan kiinnittävän huomiota paitsi työilmapiiriin, myös esimerkiksi työkuormaan, joka oli ollut jo pitkään kestämätön.

Meille luvattiin, että saamme ihmisjohtajan, joka palauttaa avoimuuden, innokkuuden ja yhteistyön. Kävi päinvastoin.

Lue lisää: Yritysbarometri: Kaksi kolmesta pirkanmaalaisesta yrityksestä kärsii työvoimapulasta

Lue lisää: Pirkanmaan hoitokodin uudeksi johtajaksi valittiin entinen työntekijä – Hanna Hävölä irtisanoutui saman kriisin aikana, jonka jälkiä hän nyt alkaa korjata

Henkilöstön osaamista ja pitkäaikaista kokemusta on kyseenalaistettu. Vastuita on riistetty mielivaltaisesti, huomioimatta työntekijöiden toiveita tai osaamista. Erityisosaajia on syrjäytetty tehtävistään kertomatta siitä heille.

Kaikki tämä on myyty meille muutoksena ja toteutettu selkien takana.

Työpaikalla ahdistavuuden voi aistia, vaikka pitkäaikaiset, tunnolliset työntekijät yrittävätkin pitää kulisseja yllä. Palavereissa kukaan ei enää uskalla avata suutaan. Kritiikin esittäjä leimataan muutosvastarintaiseksi ja hän kuulee olevansa väärässä työpaikassa.

Irtisanomisten uhka leijuu yllä. Siitä ei puhuta, mutta kaikki aistivat sen.

Työlainsäädäntö, muutostilanteet ja ”hyvinvoinnin” edistäminen antavat ilkeälle johtajalle valtuudet toimia muodollisesti oikein, mutta todellisuudessa pakottaa alaiset toimimaan kuten haluaa. Pakottavia johtamiskeinoja käyttävä esihenkilö tuhoaa mahdollisuuden kokea arvostusta ja mielekkyyttä työssä ja lopulta koko työpaikan ilmapiirin.

Hajota ja hallitse -johtaminen on omiaan lietsomaan pelon ilmapiiriä, sillä jokainen työyhteisössä tietää voivansa olla seuraava uhri. Alaiset ovat valmiita välttämään esimiehen koston keinolla millä hyvänsä, kuten mielistelemällä tai välttelemällä. Välillä arki muistuttaakin huonosti näyteltyä teatteriesitystä.

Esimiehellä on valtaa muuttaa sosiaalista ympäristöä sellaiseksi, että sen piirissä olevat ihmiset kärsivät, ja halutessaan kontrolloida jokaista yksilöä. Mikromanageroimalla ja valvomalla alaisiaan ja romuttamalla heidän uskoaan omiin kykyihinsä, esimies saa alaisistaan loihdittua aloitekyvyttömiä ja passiivisia.

Yleensä tällaisessa tilanteessa kehotetaan ottamaan yhteyttä esihenkilöön. Mahdotonta, kun ongelma on juuri tämä sama henkilö. Seuraava taso olisivat hänet rekrytoineet, mutta ovela ihminen osaa liittoutua ylempiensä kanssa ja kääntää kaiken omalta kannaltaan edulliseen valoon.

Pahimmillaan tilanne herättää yksilöissä epäilyksiä omasta mielenterveydestä. ”Koeta kestää”, ei lämmitä tilanteessa, jossa jo kolmasosa työntekijöistä on joutunut turvautumaan mieliala- ja unilääkkeisiin. On työpaikalla itkettykin, mutta ei tietenkään johtajan tai asiakkaiden läsnä ollessa.

Haluamme tällä tekstillä herättää keskustelua, ja ennen kaikkea kysyä neuvoa, voiko jokin taho meidät vielä pelastaa? Laiva on jo ajamassa karille.

Hätähuuto

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä, jotta kirjoittajille ei koidu hankaluuksia työpaikallaan.