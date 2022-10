Opettajien tulee joukolla kieltäytyä tekemästä asioita, jotka eivät palvele suoraan opetusta, kirjoittaa Markku Ojala.

Opettajilta saa toistuvasti kuulla viestejä, joiden mukaan heille on jatkuvasti lisätty tehtäviä. Noista viesteistä syntyy kuva, että suuri osa niistä on turhaa byrokratiaa. Kaikenlaista tietoa kerätään ilman, että sen tarkoitusta kerrotaan. Moni opettaja uskoo, että noita tietoja ei kukaan käytä.

Loputon selvitysten ja suunnitelmien teko vie kohtuuttomasti aikaa. Opetusministeriön suunnittelijat suoltavat lähes vuosittain uusia opetuksen malleja ja ohjelmia.

Kaikista hienoista uudistuksista huolimatta Pisa-tulokset koko ajan heikkenevät. Lehdissä on ollut kirjoituksia, joiden mukaan mallia tulee nyt hakea Virosta, jossa opettajilla on enemmän väljyyttä hoitaa tehtävänsä ja myös vähemmän byrokratiaa kuin täällä entisessä opetuksen mallimaassa.

Jos tilanne on tuollainen, se vaatii opettajilta ryhdistäytymistä. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n on kysyttävä jäseniltään, mitkä tehtävät heidän mielestään ovat turhia ja ryhdyttävä sen perusteella toimenpiteisiin. Turha byrokratia – jos ja kun sellaista on – on purettava pois. Opettajien tulee joukolla kieltäytyä tekemästä asioita, jotka eivät palvele suoraan opetusta.

Suomalaiset ovat oppineet kuuliaisiksi ja kunnioittavat yhä liikaa esivaltaa. He kyllä valittavat ja purnaavat, mutta eivät joukolla lähde taistelemaan byrokratiaa vastaan. Hoitajat ovat nyt ryhdistäytyneet. Opettajien on syytä ottaa heistä mallia.

Byrokratiatalkoista on jo pitkään puhuttu, mutta kauniiden puheiden aikana byrokratia on vain lisääntynyt.

Markku Ojanen

Lempäälä