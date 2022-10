Luomme globaaleja yhteyksiä, mutta vain luottamuksen pohjalta, kirjoittavat Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Viron pääministeri Kaja Kallas.

Globaalin talouden haavoittuvuus on paljastunut raa'alla tavalla Venäjän Ukrainaan aiheuttaman sodan, covid-19-pandemian ja kriittisiin infrastruktuureihimme kohdistuneiden hyökkäysten myötä. Jotta voimme turvata kansalaisten turvallisuuden Euroopassa, meidän on päästävä irti kestämättömistä riippuvuuksista ja korvattava ne tasapainoisilla kumppanuussuhteilla.

Demokratioina meidän on yhdessä torjuttava autokratioita, puolustettava arvojamme ja rakennettava tulevaisuuden globaalia taloutta.

Tähän sitoudumme EU:n 300 miljardin euron Global Gateway -paketilla, jolla pyrimme lujittamaan kansainvälisen talouden sääntöpohjaista sopimusjärjestelmää.

Korvaamme Venäjältä tulleita fossiilisia polttoaineita vihreää siirtymää tukevilla toimitusketjuilla, joilla vältetään uusia riippuvuussuhteita. Emme käännä selkäämme kumppaneillemme, jotka haluavat rakentaa vapaata, hyvinvoivaa ja kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Meidän on kuitenkin tehtävä valintoja: olemmeko valmiita maksamaan luotettavuudesta lisähintaa? Vastauksemme on: luottamuksella on hintansa, mutta se kannattaa maksaa. Vapaus on arvo, jota ei voi hinnoitella.

Baltian ja keskisen Itä-Euroopan maat ovat jo vuosien ajan nähneet Putinin tarkoitusperät ja varoittaneet, että Venäjä ei ole energia-asioissa luotettava kumppani. Ne alkoivat irtaantua venäläisestä energiasta jo paljon ennen Kremlin täysimittaista invaasiota Ukrainaan. Maat ovat investoineet uusiutuviin energiamuotoihin, LNG-terminaaleihin ja maiden välisiin yhdysputkiin. RePowerEU-ohjelman myötä katkaisemme riippuvuutemme Venäjän fossiilisista polttoaineista lopullisesti.

Meneillään oleva kriisi on paljastanut EU:ssa piilevän voiman. Olemme toimineet yhdessä nopeasti ja päättäväisesti. Venäjä-pakotteemme rampauttavat maan sotataloutta. Nato ja transatlanttinen koalitio ovat voimissaan, mutta sota ei kuitenkaan millään muotoa ole ohi.

Jotta Ukraina selviäisi hyökkäyksestä, EU:n ja sen kumppanien on painoarvollaan ohjattava talousmallia kohti avoimuutta, yhteistyötä ja vapautta. Global Gateway -konseptimme kuvastaa luottamukseen perustuvia yhteyksiä ja on oikea tapa edetä asiassa. Se on Euroopan lupaus luoda arvopohjaisia yhteistyösuhteita lähinaapurustomme ja globaalien kumppaniemme kanssa.

Autokratiat pyrkivät luomaan omaan vaikutuspiiriinsä kuuluvia kuplia ja syventämään epäterveitä riippuvuuksia. Me haemme yhteisille arvoille perustuvia kumppanuuksia. Haluamme rakentaa tulevaisuuden talouden digitaalista ja vihreää infraa sekä itäisen lähinaapurustomme että globaalin etelän kanssa.

Global Gateway on jo toteutumassa. EU rahoittaa uusia talousjärjestelyjä ja energiainfraa liittääkseen Länsi-Balkanin EU-alueeseen. Investoimalla kestävällä tavalla tuotettuun vetyyn ja raaka-aineiden kestäviin hankintaketjuihin rakennamme suhteita esimerkiksi Namibiaan ja Chileen. Uusilla Mustanmeren kuitumerikaapeleilla hajautamme internet-yhteyksiä Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa. Global Gateway tukee myös mRNA-rokotteiden valmistuslinjoja Ruandassa ja Senegalissa, ja kohta myös Latinalaisessa Amerikassa. Näin parannamme globaalisti kansanterveyttä jakamalla osaamista ja kehittämällä paikallista kriisinsietokykyä.

On tärkeää pitää rivit suorina ja yhtenäisinä autokraattisten voimien lisääntyvien vaikutusyritysten ja aggressioiden torjunnassa. Siksi olemme koonneet Euroopan lähimmät kumppanit, esimerkiksi G7-maat, Global Gateway -yhteistyön piiriin.

Elämme käänteentekevää hetkeä. On välttämätöntä vastata haasteeseen ja seistä yhdessä edistyksen tukena. Yhteistyön helpottamiseksi Viro on luonut Global Gateway –yhteistyötä helpottavan verkkoportaalin.

Tämän vuoden Digital Summit -huippukokouksessa Tallinnassa kutsutaan demokraattiset valtiot kehittämään luottamukseen perustuvia yhteyksiä, ylläpitämään vapautta ja demokratiaa, ja osoittamaan vankkumaton sitoumus tähän kehitykseen Ukrainan, rauhan ja avoimen ja oikeudenmukaisen maailmanjärjestyksen puolesta.

Ursula von der Leyen

Euroopan komission puheenjohtaja

Kaja Kallas

Viron pääministeri