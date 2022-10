Laskin Tampereen liikennelaitoksen lippujen hinnoittelua, ja eläkeläisenä näen niissä melkein ihmisoikeuksia loukkaavan asetelman. Matkakorttiin maksettujen kertalippujen hinnoissa rajataan eläkeläisen kulkeminen alemmalla seniorihinnalla ajalle kello 9 – 14.

On vanhakantaista ajattelua, että eläkeläinen jotenkin häiritsisi tehokkaita ja kulutuskykyisiä työikäisiä toikkaroimassa Nyssessä estäen työikäisten liikkumista. Päinvastoin, eläkeläinen liikkuu pääosin sääntöjen mukaan, monet päihtyneet tai erilaiset jengit on isompi ongelma. On myös inhimillisesti katsoen työikäisten velvollisuus vähän joustaa hitaiden ja sairaiden takia.

Mitä tulee elinkeinoelämään, luultavasti vireä eläkeläinen kuluttaa kello 14:n jälkeen vähintään yhtä paljon kuin väsyneenä töistään palaava työikäinen.

Mielestäni kuukausikortti tulisi olla lähtökohtaisesti halvin maksutapa kaikissa ikäryhmissä, ja myös seniorihinta tulee löytyä kuukausilipuissa, kuten se esimerkiksi Helsingissä asianlaita on.

Erkko Vuorensola

Tampere