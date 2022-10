Yhteistyöllä ja välittämällä ostovoima nousuun, kirjoittaa Pam003:n puheenjohtaja Olli Saario.

Moni palkansaaja voi olla talvella erikoisen ongelman edessä. Saattaa nimittäin olla halvempaa jäädä töistä palkatta kotiin lämmittämään taloa puilla kuin jättää työpäivän ajaksi sähkölämmitys päälle. Inflaation laukan myötä keskiverto kuluttaja pyrkii turvaamaan sen, että hän itse ja perhe saavat ruokaa ja muun välttämättömän. Kaikki muu on karsittavissa ja se näkyy muun muassa erikoiskaupan puolella. Moni yrittäjä on pulassa, kun kuluttaminen vähenee.

Lue lisää: Talvi tuo taantuman – kotitalouksilla ei ole varaa kuluttaa samalla tavalla kuin aiemmin

Lue lisää: Tämä on nyt halvin tapa lämmittää omakotitalo: Näin sähkön kova hintapiikki iskee eri lämmitysmuotoihin, katso vertailu

Nyt ovat alkamassa palkkaneuvottelut Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton välillä. . Jos palkoista ei päästä sopuun, irtisanotaan helmikuussa voimaan astunut työehtosopimus.

Kaupan alalla työskentelee 265 000 ihmistä. Mistä heille saadaan ostovoimaa, niin että työllä oikeasti tulee toimeen ja työnantajan kannattaa työtä teettää? Miten olisi 10 prosentin palkankorotukset joka työntekijälle? Keskolla siihen ainakin olisi varaa. Vuonna 2021 yhtiön liikevoitto oli noin 775 miljoonaa. Keskolla on noin 21 000 työntekijää kaupassa. Jos keskipalkka olisi noin 1800 euroa kuukaudessa, niin laskennallisesti Keskolle tulisi lisää palkkakuluja vuositasolla 45 miljoonaa. Vieläkin jäisi jaettavaa yli 700 miljoonaa omistajille.

Kaikki eivät pärjää yhtä hyvin, kuin Kesko, tai vaikkapa S-ryhmä. Ei kaikilla pienyrittäjillä ole varaa nostaa palkkoja 10 prosenttia. Lisäksi inflaatio kiihtyy, jos kaikkien palkkaa nostetaan tietyllä prosentilla. Oravanpyörä pyörii.

Kaupan alan työntekijät tekevät hyvää tulosta mahdollistaen rahavirrat omistajille. Työpaikoilla on kellotettu työtehtävät niin, että jatkuva kiire ja stressi painavat. Kuitenkin lojaalit työntekijät tekevät parhaansa. Mitä jos näitä oikeasti hyvää työtä tekeviä pienipalkkalaisia myös palkittaisiin työstä niin, että he tulisivat toimeen?

On hienoa, että Kesko ja S-ryhmä tekevät tulosta. Ne ovat pitkälti hyviä työnantajia ja työllistävät monia, kuten monet muutkin ketjut ja pienyrittäjät. Kiitos heille tästä. Kiistaton tosiasia kuitenkin on, että entistä harvemmalla palvelualoilla työskentelevällä on enää varaa edes elämän välttämättömyyksiin.

Miten saadaan rikki oleva koneistomme toimimaan paremmin? Aikanaan, kun itse menin töihin erääseen kaupan alan yritykseen, osana perehdytystä sain mukaani esittelykirjan yrityksen tavoista ja arvoista. Siinä muun muassa esiteltiin yrityksen näkemys siitä, että kun pidetään hyvää huolta työntekijöistä ja aidosti välitetään heistä, tietää se samalla sitä, että yritykseen virtaa enemmän rahaa. Loppujen lopuksi erittäin yksinkertainen win-win-tilanne.

Voitaisiinko ajatella euromääräisiä palkankorotuksia? Tarvitseeko kaikkein hyvätuloisin omistajaluokka vielä lisää, vai voitaisiinko huomioida heikkotuloisimmat ja keskiluokkaiset niin, että ostovoima oikeasti nousisi? Siitä hyötyisivät kaikki.

Prosentteja vai euroja vai molempia? Jos ostovoimaa ei saada nousuun, niin tavalliset kuluttajat köyhtyvät, mutta silti rikkaat rikastuvat.

Työmarkkinat ovat rikki. Neuvottelemalla ne voidaan korjata, mutta siihen tarvitaan lujaa tahtotilaa. Löytyykö sitä?

Olli Saario

puheenjohtaja, Pam003 ry, Tampere