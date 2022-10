Politiikan ydintä pitäisi olla, että asiat omien moraalisten arvojen mukaan asetetaan tärkeysjärjestykseen, kirjoittaa Kimmo Sasi.

Muutama vuosi sitten esiteltiin talouden uusia oppeja. Niiden mukaan valtion ei tarvitse koskaan maksaa velkaansa. Kun korot ovat nollassa velka ei maksa mitään. Velkaa on otettava, että talous kasvaisi.

Näitä oppeja on noudatettu. Kun keskuspankin painokoneet ovat sääntöjen vastaisesti painaneet seteleitä valtioiden velan kattamiseksi, on saatu aikaan rahan arvon heikkeneminen, inflaatio. Inflaation vuoksi on pakko nostaa nopeasti korkoja, jotta ei jouduta hyperinflaatioon. Kun raha on kallista eikä seteleiden painamista voi jatkaa, on seurauksena ilon jälkeen lama. Kun valtion kassa on tyhjä, suhdannepolitiikkaa ei voi harjoittaa. Lamasta tulee vieläkin syvempi. Työttömyys kasvaa, palkkojen ja eläkkeiden ostovoima heikkenee ja varallisuuden arvot romahtavat.

Hyvinvointi ei synny velkarahasta, jonka meidän lapsemme maksavat. Hyvinvointi syntyy vain siitä työstä, jonka me teemme.

Uuden talouden opit ovat luoneet populistisen toimintatavan politiikkaan. Kun on ongelma, se ratkaistaan antamalla lisää velkarahaa.

Resurssit ovat rajalliset. Vastuullisessa talouspolitiikassa asiat asetetaan arvojen mukaiseen järjestykseen. Kun veronmaksajien rahaa käytetään, tulisi seuraavat seikat aina ensin selvittää.

1. Onko asian hoitaminen valtion tehtävä? Kansalaisilla itsellään on ensisijainen vastuu itsestään ja lähimmäisistään. Emme kai halua yhteiskuntaa, jossa lähin omainen on viranomainen.

2. Laitetaanko raha sinne, missä tarve on suurin? Terveydenhuollossa kysyntä on suurta ja mahdollisuudet lähes rajattomat. Rajallisten resurssien siirtäminen poliittisten mieltymysten mukaan johtaa puutteisiin muualla ja lisää koko järjestelmän kustannuksia. Laatua voidaan nostaa mitoituksilla, mutta samalla osa ihmisistä jää ilman hoitoa.

3. Voidaanko joistakin tehtävistä luopua, jos otetaan käyttöön uusia vastuita? Meillä on tapana rakentaa järjestelmää järjestelmän päälle, koska mistään vanhasta on mahdotonta luopua.

4. Voidaanko asiat paremmin johtaen ja organisoiden tehdä tehokkaammin ja laadukkaammin? Yksityisellä sektorilla yritysten tehokkuus ja laadukkuus testataan joka päivä. Julkisella sektorilla on tuottavuusmittareita, mutta niiden vaikuttavuus on vajavainen. Siksi yksityisen yritystoiminnan on voitava kilpailla julkisen kanssa. Kilpailu opettaa. Mutta tuotantoa on myös siirrettävä sinne, missä se tehdään paremmin.

5. Onko uusin teknologia otettu käyttöön? Tekoäly antaa huikeita mahdollisuuksia asioiden tehokkaampaan käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Tänään ei voida tehdä, niin kuin aina ennenkin on tehty.

Politiikan ydintä pitäisi olla, että asiat omien moraalisten arvojen mukaan asetetaan tärkeysjärjestykseen. Siksi kaikkien puolueiden pitäisi kyetä kertomaan, mistä ainakaan ei säästetä ja mistä tarvittaessa voidaan leikata.

Valtion ensi vuoden budjettiesityksessä todetaan, että ”valtion menot ja tulot ovat rakenteellisesti epätasapainossa” ja siksi ”julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla”. Pian alkavat vaikeat ajat ja silloin tarvitaan analyyttistä päätöksentekoa.

Kimmo Sasi

valtiovarainvaliokunnan ex-puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja (1983–2015) Helsinki