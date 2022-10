Pirkanmaan oltava hereillä Nato-toimintojen saamisessa, kirjoittaa kansanedustaja Pauli Kiuru.

Suomen tuleva Nato-jäsenyys avaa myös Pirkanmaalle mielenkiintoisa mahdollisuuksia. Vaikka jäsenyyden ratifiointi on vielä kahden maan osalta kesken, on maakunnallisessa edunvalvonnassa oltava jo nyt hereillä.

Turun Sanomissa (26.9.) oli artikkeli, jossa haastateltiin Varsinais-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtajaa, kansanedustaja Ville Valkosta (kok.). Hän esitti ajatuksen, että Turkuun tulisi saada Naton Pohjois-Euroopan esikuntatoimintoja tai osaamiskeskus. Itämeren puolustuksen osaamiskeskus mainittiin yhtenä vaihtoehtona.

Natolla on noin 30 osaamiskeskusta sen eri jäsenmaissa. Esimerkiksi Virossa on kyberpuolustuksen ja Latviassa strategisen viestinnän keskus. Rahoitus keskuksiin tulee isäntämaalta sekä keskuksien jäsenmailta. Puolustusliitto Nato luonnollisesti edellyttää, että toiminnot ovat sen kannalta perusteltuja, ja lisäksi myös kyseisen jäsenmaan puolustusta sekä turvallisuutta vahvistavia.

Edunvalvonnassa on aina syytä olla ajoissa liikkeellä. Pirkanmaan ja Tampereen on oltava aktiivinen jo nyt. Tampereella on monta vahvuutta, jotka antavat meille edellytykset Nato-toimintojen saamisen alueellemme. Osaavaa työvoimaa on yliopistokaupungissa hyvin tarjolla. Yhteydet Eurooppaan toimivat, ja Tampere on riittävän iso ja monipuolinen houkutellakseen henkilökuntaa myös ulkomailta.

Tärkeintä kuitenkin on, että meillä on jo nyt merkittävää osaamista puolustuksen ja turvallisuuden aloilta. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta sekä järjestelmäkeskus sijaitsevat Tampereella. Laitos huolehtii Puolustusvoimien materiaalin hankinnoista, joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvystä sekä materiaalin käyttökelpoisuudesta. Laitos tukee vuosittain noin kahdeksaakymmentä kansainvälistä harjoitusta kotimaassa ja ulkomailla, satoja kansallisia harjoituksia sekä lukuisia operaatiota ulkomailla.

Puolustusteollisuuden saralta voi mainita esimerkkinä Millogin, joka toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina Maavoimien ja Merivoimien kaluston ja järjestelmien kunnossapidossa sekä varaosalogistiikassa.

Pirkanmaalla on jo nyt turvallisuusalan toimijoiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu oppi- ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä, viranomaisorganisaatioita sekä kolmannen sektorin toimijoita. Naton toiminnot sopivat täydennyksenä erinomaisesti Tampereelle ja Pirkanmaalle.

Pauli Kiuru

kansanedustaja (kok.), Valkeakoski