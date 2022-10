Tuotamme liian paljon opintonsa päättäviä, jotka eivät osaa riittävän hyvin ruotsia eivätkä englantia.

Paul Betcke kirjoitti (AL 28.9.) viisaasti maamme kielipolitiikasta. Yhdyn moneen perusteluun. Ruotsinkieliseen perheeseen syntyneet poliitikkomme ajavat ruotsin opetuksen lisäämistä kuin käärmettä pulloon. Ja nyt päättäjinä onnistuivat. Minä vastustan.

Tuonkin lisätunnin voisi käyttää oikeasti tärkeisiin asioihin, joita ihminen elämässään tarvitsee. Tällaisia ovat esimerkiksi taloushallinnan taidot tai ymmärrys käytännön palkka- ja työehdoista. Harva nykynuori ymmärtää työsopimuksensa sisältöä, tai että ylipäätään osaa vaatia kirjallista työsopimusta. Liian moni työelämässä oleva aikuinenkaan ei tunne riittävästi omia työehtojaan.

Olen syntynyt ruotsalaisuuden päivänä, kirjoittanut pitkän ruotsin A-kielenä, sukua asuu Ruotsissa, sisareni opettaa ruotsia ja itse olin töissä firmassa, jonka pääkonttori oli Tukholman Solnassa. Kosketuspintaa ruotsin kieleen siis on. Siitä huolimatta pidän koululaitoksen pakkoruotsia ja niin sanottua virkamiestutkinnon pakollisuutta yleistä kielitaitoamme köyhdyttävänä.

Kaikkien kielten opinnot ovat toki hyväksi, myös ruotsin. On kuitenkin hyväksyttävä se tosiasia, että yhteinen maailmankieli on englanti. Ruotsalaisessa yhtiössä yli 20 vuotta työskennelleenä en koskaan tarvinnut ruotsin kieltä, puhuimme englantia. Virheellisesti sanotaan, että englannin oppii joka tapauksessa. Ei opi.

Jotta saisi sellaisen kielitaidon tason, että pystyy sujuvasti työelämässä puhumaan ja kirjoittamaan, kieltä on ahkerasti opiskeltava ja käytettävä. Toisille kielten oppiminen on vaikeampaa kuin toisille. He, jotka sujuvasti opiskelevat useaa kieltä rinnakkain, se suotakoon, mutta heidän kohdallaan, joille oppiminen on vaikeaa, pitäisi keskittyä siihen, että englannista tulee niin vahva, että sillä oikeasti maailmassa pärjää. Tuotamme liian paljon opintonsa päättäviä, jotka eivät osaa kumpaakaan pakollista kieltä riittävän hyvin, ei englantia eikä ruotsia.

Miksi haaskataan viikkotunteja sellaiseen, mitä harva elämässään oikeasti tarvitsee? Ruotsissa pärjää englannilla ja suomenruotsalaiset osaavat suomea. Kansantaloudellisesti on ajateltava kokonaisuutta.

Kaupallisesta näkökulmasta Pohjoismaat ovat meille tärkeä alue. Sidommeko itseämme liikaa pakkoruotsilla kuvitellen sen olevan avain niille markkinoille? Kaikissa Pohjoismaissa puhutaan sujuvaa englantia. Olisiko järkevämpää osata englannin lisäksi muita Euroopan suuria kieliä: espanjaa, italiaa, ranskaa tai saksaa? Tästä myös Paul Betcke ansiokkaasti kirjoitti.

On erittäin tärkeää hallita oma äidinkieli hyvin, olkoon se sitten suomi tai ruotsi. Kieliopin ja kielioppitermien osaaminen auttaa kaikkien uusien kielien opinnoissa. Ruotsia äidinkielenään puhuvat suomalaiset kyllä pärjäävät, vaikkei koko muuta maata laitetakaan oppimaan ruotsin alkeita.

Pakollisena vieraana kielenä puolustan vahvaa englantia.

Muut kieliopinnot voisivat olla vapaaehtoisia, mutta vaihtoehtoja pitäisi tarjota kattavasti. Haasteena on, ettei päteviä opettajia eri kielille ole riittävästi, ainakaan maaseudun paikkakunnilla. Harvinaisina pidettyjen kielien opetusryhmiä lienee vaikea saada kasaan, joten tarjotaan vain tutuksi tulleita. Tämä on iso ongelma. Suomi tarvitsisi pienenä maana laaja-alaista kielitaitoa. Aikaa ja julkista rahaa ei kuitenkaan pidä tuhlata pienen kielen, kuten ruotsin, pakolliseen opiskeluun, koska se ei vastaa tarvetta.

Eija Rontu

Tampere