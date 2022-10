Hallituspuolueilla on päättämisen vastuu, mutta oppositiosta on tullut myös kiitettävän hyvin tukea kriisien pahimpina hetkinä, kirjoittaa kansanedustaja Marko Asell.

Tulevan vuoden budjettia on jälleen kerran pitänyt laatia kriisin alla. Koronasta sotaan ja sen kautta energiakriisin, ja edessä on vielä neljännen kriisin ainekset, eli talouden taantuma tai jopa lama on mahdollista. Samaan aikaan on kyettävä reagoimaan yhteiskuntamme huoltovarmuuteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn kaikilla tasoilla, sekä myös tukemaan kansalaisten arkea näiden päällekkäisten kriisien vaikutuksilta. Haasteet on voitettava.

Kokemusta kriisiajan päätöksenteosta on hallitukselle ja eduskunnalle tällä kaudella kertynyt paljon, ja niiden tuomina isoja päätöksiä, puolustusliitto Naton jäsenyyden hakeminen esimerkiksi. Hallituspuolueilla on päättämisen vastuu, mutta oppositiosta on tullut myös kiitettävän hyvin tukea kriisien pahimpina hetkinä. Silti kritiikin ja politiikanteon paikkojakin ovat nämä ajat antaneet.

Itsetyytyväisyyteen ei ole varaa, mutta on pidettävä saavutuksena sitäkin, että näiden poikkeuksellisten aikojen keskellä olemme kyenneet viemään hallitusohjelmatavoitteita päätökseen. Näistä merkittävimpinä oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste, sote-päätös 15 vuoden ja useamman hallituksen yrittämisen jälkeen sekä perhevapaauudistus.

Tulevaisuuden menestyksemme kannalta pidän tärkeimpinä toimina pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa, jossa olemme kyenneet edistämään keskeisiä tavoitteitamme. Koulutuksen kunnianpalautus on ollut teemana ja sille on myös vastinetta tullut.

On kuitenkin myönnettävä, että yhden kauden aikana ei kaikkia korjata, siksi myös seuraavien eduskuntavaalien kärkiteemana pitää olla koulutus, osaamisen kehittäminen ja varhaisessa vaiheessa lasten hyvinvointiin panostaminen.

Emme globaalisti menesty halpatyövoimalla, sen kaikki ymmärtävät, vaan osaamisella, tutkimuksella ja innovaatioilla, esimerkiksi vihreällä teknologialla. Menestymme vahvuuksiimme ja tulevaisuuden tekijöihin keskittymällä. Siksi myös tulevalla kaudella pitää panostaa lasten, nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä perheiden tukeen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu, maksuttomat oppivälineet lukioissa ja ammattiopinnoissa, oppimisen tuki ja korkeakoulutukseen panostaminen ovat avaintekijöitä.

Urheiluihmisenä pidän tärkeänä myös kaikenlaista liikuntaan panostamista. Liikunta, urheilu ja muu kulttuuritarjonta lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja tuo sisältöä ja elämyksiä arkeemme. Se taas on omiaan luomaan – työpaikkojen lisäksi – energiaa opintoihin, työhön ja muihin arjen velvoitteisiin. Siksi olenkin tyytyväinen, että Veikkauksen tulojen huomattava putoaminen on kompensoitu täysimääräisesti ja näin mahdollistettu tärkeä kolmannen sektorin hyvinvointityö liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön sektoreilla. Pelialaa kuritti paitsi korona, mutta myös toimet peliongelmien ehkäisyssä, mitkä on kuitenkin täytynyt tehdä.

Veikkauksen tuloutus siirtyy jatkossa valtion budjettiin, jolloin suora kytkös hyvinvointia edistävien järjestöjen ja eittämättä myös pelihaittoja aiheuttavan toiminnan väliltä, jos ei poistu, niin ainakin vähenee. Urheilun ystävien onkin valvottava, ettei tulevaisuudessa liikunnan rahoitus vähene, vaan resurssit turvataan. Kansallisoopperan ja -baletin, Kansallismuseon sekä Kansallisteatterin valtionavut sidotaan indeksiin.

Minusta liikunnan rahoitusta pitäisi korottaa ja myös varmistaa indeksillä, koska liikunnan hyvinvointivaikutus on fakta.

Marko Asell

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)