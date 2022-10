Asukkaiden toiveet ja ajatukset voivat olla aivan muuta kuin poliittisessa komiteassa päätetään, kirjoittaa Kyuu Eturautti.

Olen seurannut oman lähiöni Multisillan värikästä kehitystä kohta parikymmentä vuotta. Viimeisen parin vuoden ajan Tampereen kaupunki on tehnyt uudenlaista aktivointitoimintaa alueella, mutta punainen lanka tuntuu ajoin katoavan. 29. syyskuuta yhteistapahtumassa tuntui unohtuneen, ketkä lähiössä lähinnä aikaansa viettävät eli asukkaat.

Kuuntelin huolestuneena tietoa, jossa lähiöohjelman sinänsä erinomaisen osaavaa henkilöstöä kaupungilla oli ohjeistettu ylhäältä päin jättämään alueen asukkaat pois lähiötapahtuman suunnittelusta. Vastuu oli käsketty siirtämään sen sijaan yliopistolle. Yliopistomme tekee laajalti mahtavaa työtä, mutta he eivät asu täällä, eikä heidän maineensa ole järin mairitteleva niin sanotuissa kansan syvissä riveissä. Kaikki tämä johti heikommin tiedotettuun tapahtumaan, joka ei pystynyt houkuttelemaan yhtään uutta asukasta yhteiseen toimintaan alueemme puolesta.

Tosiasia on, että lähiö, jossa on paljon köyhyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä, kaipaa enemmän, ei vähemmän dialogia asukkaidensa kanssa.

Sen rakentaminen ja hyödyntäminen on hidasta, haastavaa, vuosia kestävää toimintaa, jossa on oltava poikkeuksellisen nöyränä. Alueen asukkaiden toiveet ja ajatukset voivat olla aivan muuta kuin poliittisessa komiteassa päätetään.

Jos paikallisia huolettaa kaahailu, valaistuksen uusiminen kävelykadulle ei hurjasti lämmitä. Jos paikallisia huolettaa rikollisuus, keskustelu aurinkopaneeleista ei lohduta. Jos paikallisilta puuttuu palveluita, ei täysin ehjän alikulkutunnelin vaihto uuteen asiaa paranna.

Lähiöissä on potentiaalia enempään, mutta se voidaan valjastaa yhteiseksi hyväksi vain yhteisesti. Rahan heittäminen sokeasti päättäjien rakastamiin kohteisiin on kallista ja tehotonta. Keskustelun rakentaminen on sen sijaan paljon edullisempaa, kunhan sitä tehdään erittäin pitkäjänteisesti. Se todennäköisesti johtaa aivan muualle kuin konsulttitoimisto päättäjille lupasi.

Pyydän silti tällaista lähestymistä ystävällisesti harkitsemaan.

Kyuu Eturautti

Multisilta, Tampere