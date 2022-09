Jos todella et halua lehteä, sano se välittömästi ja napakasti.

Vaikuttaa siltä, että yhä suuremmassa määrin tiedotetaan, että tuntemattomasta numerosta tuleviin nimettömiin puheluihin ei pidä mennä vastaamaan. Olen asiasta täysin eri mieltä. Asiaa ei ole ajateltu kovinkaan laajamittaisesti ja siitä on tehty suoranainen "peikko" ainakin ikäihmisten kohdalla. Miksi?

Kaikki ihmiset ei vain voi, ei halua, eikä osaa, eikä ole mitään tarvetta yrittääkään tallettaa mielettömän suurta määrää puhelinnumeroita kännykkäänsä: kaikillahan ei ole edes minkäänlaista puhelinta. Puhun tästä asiasta siksi, että olen itse lähes kahdeksankymppinen, enkä ole kokenut minkäänlaista "vaaraa" vastata nimettömään puheluun. Kysymyshän on yksinkertaisesti siitä, miten puheluun suhtautuu.

Keskustelutaito tulee tässä näkyvään rooliin. Ymmärrän kaikkia ikäihmisiä ja vähemmänkin ikääntyneitä, että se ei ole kaikille suinkaan yksinkertaista ja siihen liittyy myös paljon arkuutta, jopa pelkoa, ja näin ei suinkaan pitäisi olla. Esimerkiksi lehtimyyjiä syytetään "pakkotuputtelusta" tosi paljon, mutta siinä on tapahtunut positiivista kehitystä ja on ymmärrettävä, että he tekevät vain työtään.

Jos todella et halua lehteä, sano se välittömästi. "Anteeksi, mutta en nyt tilaa lehteä, vaikka saisin sen kuinka edullisesti." Tässä yksi esimerkki tilauksesta kieltäytymiseen. Sano se napakasti, vakuuttavasti, mutta ei töykeästi. Tämä on ainakin minulle tepsinyt viimeksi tänään.

On sivistymätöntä ja tahditonta lyödä "luuri korvaan" tätä sanamuotoa käyttäen. Silloin, jos tuntuu siltä, että puhelu on sellainen, että et ymmärrä tarkoitusperää heti, silloin kannattaa lopettaa puhelu heti ennen kuin se on edes varsinaisesti alkanutkaan.

Onkohan moni tullut ajatelleeksi esimerkiksi sitä, että soittaja voi olla hyvä tuttavasi, naapurisi tai sellainen, joka on todellisessa hädässä ja hänellä on sinun numerosi, mutta ei ole uskaltanut tai ei ole osannut soittaa hätänumeroon. Tällaisia ihmisiä on varmasti paljon ja silloin on varmasti helpompi soittaa henkilölle, jonka tuntee. Tietysti hätä voi olla niin suuri, että ei pysty edes soittamaan. On valitettavaa ja hyvin huolestuttavaa, että yleensäkin soittaminen on melkeinpä harvinaista.

Jos sinulle jää pelokas mieli soitoista, kerro näistä läheisillesi, jos ja toivottavasti sinulla niitä on.

Myönnän, että en voi olla varma itsekään, koska tulee ja tuleeko sellainen aika, että pelkään vastata nimettömiin puheluihin. Etukäteen pelottelua ei kuitenkaan tarvitse viljellä. Kaikkein pahimmassa tapauksessa saatat olla vastaamatta puheluun, jota ehkä saatat joutua katumaan koko loppuikäsi. Pitäkäämme yhteyttä edes puhelimen avulla.

Rauno O. Lehtonen

Tampere