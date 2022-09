Mielipidekirjoituksessaan 24.9. Saija Pitkänen kertoi Tampereen Teiskon ikävästä bussivuoro-ongelmasta. Kirjoituksessaan Pitkänen kertoo, kuinka koululaiset ovat joutuneet kävelemään pitkiä matkoja kotiin bussin vaihdon epäonnistuttua.

Vaikka mukana on ollut epäonneakin, suurin syy tähän on se, että Tampereen keskustasta saapuessaan kohti Teiskoa linja 90 jää aikataulustaan reilusti jälkeen, jolloin asiakasystävällinen ja lyhyt vaihtoaika ei toteudu. Linjasto on joutunut todelliseen tulikokeeseen talvikauden käynnistyessä.

Pyrimme tekemään lähiaikoina korjauksia ajoaikoihin, joita olemme arvioineet ajoaikatoteumien pohjalta. Arvioihin vaikuttavat myös matkustajamäärän kehittyminen.

Aikataulujen säätämisen lisäksi olemme viestineet kuljettajien ohjaustarpeesta liikennöitsijälle. Työvuoroihin vaikuttavia aikataulumuutoksia on tulossa lähiaikoina.

Ymmärrämme vanhempien hädän ja olemme pahoillamme, että tilanne on äitynyt tällaiseksi. Olemme tarttuneet toimeen ja pyrimme parantamaan tilanteen mahdollisimman pian.

Pekka Ohtokangas

Nyssen viestintäsuunnittelija