Mikä velvollisuus Tampereen kaupungilla on osoittaa golfseuralle korvaavaa maata vuokrasopimuksen päättyessä?

Maatilayhtymän osakas muistuttaa, että yhtään hehtaaria peltoa ei tässä tilanteessa pidä poistaa viljelystä, totesi kesällä jopa pääministeri Sanna Marin.

Yhdyn maanviljelijä Juhani Rikalan huoleen (AL 21.9.) golfkentän mahdollisesta rakentamisesta Tampereen Nurmi-Sorilaan. Golfkentän kolmen suunnitteluvaihtoehdon alueella on aktiivisessa viljelyssä yli sata hehtaaria peltoa. Kysymys on paitsi suomalaisen ruuan tuottamisesta myös useiden ihmisten maatalousyritystoiminnasta ja elinkeinosta. Golfkenttä veisi toteutuessaan molemmat.

Nykyisessä maailmantilanteessa, kun ruokakriisi on Venäjän hyökkäyssodan vuoksi todellisuutta ja ilmastonmuutos kuivattaa Keski- ja Etelä-Euroopan viljelysmaat, suunnitelma hyvän peltomaan muuttamisesta harvalukuisten harrastajien pelikentäksi on absurdi ja epäeettinen. Yhtään hehtaaria peltoa ei tässä tilanteessa pidä poistaa viljelystä, totesi kesällä jopa pääministeri Sanna Marin.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta golfkenttä on autiomaa. Millimetrin tarkkuudella ajetut nurmet ovat pölyttäjähyönteisten näkökulmasta kuin Kuun maisemaa: ei ravintoa, vain tyhjyyttä. Golfliitolla on kylläkin lajille vastuullisohjelma, mutta sen tavoite on varmistaa golfkentän optimaalinen kunto ja pelattavuus. Maatalous taas joutuu noudattamaan ympäristön erityistukisopimusta viljelykiertoineen, suojakaistoineen, vihervyöhykkeineen ja tarkennettuine ravinnetaseineen.

Nurmi-Sorilan alue on inventoitu arkeologisesti vuonna 2006 ja kulttuurimaisema määritetty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi ja maisemakokonaisuudeksi. Kulttuurimaiseman ydin muodostuu pelto- ja niittyaukeista. Niissä on se hyvä puoli, että ne ovat paitsi kauniita katsella myös tuottavat elintärkeää hyvää: ravintoa ihmisille ja eläimille.

Golfkenttähanke herättää monia kysymyksiä: Mikä velvollisuus Tampereen kaupungilla on osoittaa yksityiselle golfseuralle korvaavaa maata vuokrasopimuksen päättyessä? Onko kaupungin tavoite käyttää pakkolunastusta ei-yleishyödylliseen tarkoitukseen? Mikä osuus suunnitelman ponnekkaassa eteenpäin puskemisessa on niillä Tampereen kaupungin päättäjillä, joilla sattuu olemaan vakituinen tai vapaa-ajanasunto Nurmi-Sorilassa aivan ykkösvaihtoehdoksi nostetun alueen äärellä? Miten välttämätöntä heidän on päästä suoraan kotiportailta tiiauspaikalle?

Tuula Pihkala

maatilayhtymän osakas, Aitolahti