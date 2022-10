On kestämätöntä, että taito- ja taideaineet ovat valinnaisia seitsemännen luokan jälkeen, kirjoittaa Riitta Ollila.

Sofia Vikman (AL 19.9.) haluaa laittaa perusopetuksen kuntoon. Niin minäkin, mutta siihen eivät riitä kansanedustajan esittämät lähinnä rahoitukseen liittyvät toimet.

Pienen pintaremontin sijaan tarvitaan kunnon perusremontti rakenteellisine muutoksineen. Tämän Vikman myös mainitsee mutta jättää kertomatta, mitä tarkoittaa. Kumpikaan meistä ei halua romuttaa perusopetuksen perusideologiaa turvata kaikille yhdenvertaista mahdollisuutta kouluttautua laadukkaasti.

Koulutuksesta tehtävät leikkaukset vaikuttavat lyhytnäköisiltä. Raha tietysti ratkaisee monia asioita, mutta se ei onneksi merkitse kaikkea. Niukkuuden taakse voi aina mennä, kun tulee ongelmia.

Suomalainen peruskoulujärjestelmä on kokonaisuudessaan maailmanlaajuisesti ajatellen hieno, sen peruspilareille on hyvä rakentaa, niitä ei pitäisi päästää rappeutumaan.

Merkittävä heikko lenkki on kolmivuotinen yläkoulu, johon siirrytään murrosiän kuohuissa kuudennen luokan jälkeen. Vaikka aineenopettajien määrä alakoulussa on useissa kunnissa kasvanut, oppilaan vankkana tukena on oma luokanopettaja. Hyppy toisenlaiseen on monelle oppilaalle pelottava ja usein liian vaativa askel.

Nivelvaiheeseen on kehitetty eri kunnissa monenlaisia siirtymätapoja, mutta tätä nivelvaihetta pitää muokata ja rakentaa valtakunnallisesti. Luontevan ja oppilaalle turvallisen koulumaailman tarjoaa aito yhtenäiskoulu, joka on muutakin kuin hallinnollinen kokonaisuus.

Kun molemmat asteet ovat saman katon alla, kun luokanopettajan ja aineenopettajien yhteistyö on joustavaa, vaikkapa siten, että sama aineenopettaja jatkaa ryhmän kanssa yläkouluun ja oma luokanopettaja on mukana seitsemännen luokan siirtymävaiheessa. Ala- ja yläkoulun sijaitessa samassa pihapiirissä on runsaasti mahdollisuuksia yhteistyöhön yhteisinä tapahtumina, kerhoina ja ilmiöopetuksen monenlaisina toteutuksina. Kun koko opettajakunta on perillä oppilaan yhdeksänvuotisesta opintopolusta se tuo oppilaille myös turvallisuutta, ja oppilaantuntemuksen kautta tukee opettajien työtä.

Nykyisellään toteutettu yläkouluvaihe on yksinkertaisesti liian lyhyt. Tähän tulisi etsiä rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja. Yhtenäiskoulua käsittelevästä kirjallisuudesta, tutkimuksesta ja raporteista on tähän apua. Valtakunnassa tulisi kulkea silmät auki ja nähdä myös hienot yhtenäiskoulu-, inkluusio- ja ilmiöoppimistoteutukset.

Pitkään on kannettu huolta nuorten mielenterveysongelmista, jo ensimmäisen luokan oppilaiden häiriökäyttäytymisestä, vastustettu opetuksesta tehtäviä leikkauksia, nostettu esille inkluusion toteuttaminen liian pienin resurssein.

Monin paikoin yläkoulu koetaan liian teoreettiseksi, sirpaloituneeksi, sisällöltään väärin painottuneeksi. Tarkoitan tällä sitä, että monessa koulussa yläkouluun on lukiosta siirtynyt koeviikkomalli ilman lukiossa käytössä olevaa lukulomaa, taide- ja taitoaineiden tuntimäärät on ajettu alas, vaikka niiden merkitys lapselle ja nuorelle on monin keinoin todistettu.

On ihan kestämätöntä, että taito- ja taideaineet ovat valinnaisia seitsemännen luokan jälkeen. Pään ja käden hyvä yhteistyö ovat ihmiselle elintärkeä. On hyvä pysähtyä miettimään, miksi jokin nk. lukuaine on merkittävämpi kuin taito- tai taideaine.

Kaiken keskellä oppilaan pitää tehdä valintoja tulevan elämän ammatinvalinnankin suhteen aivan liian nuorena. Vaikuttaa siltä, että oppilaalla ei tarjota tarpeeksi tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kokeilla erilaisia asioita ja kasvaa ja kehittyä monipuolisesti ja rauhallisesti. Aivot tarvitsevat monenlaisia virikkeitä ja aineksia kehittyäkseen. Iloon ja yhdessäoloonkin tarvitaan tilaisuuksia, jotta opitaan elämään yhdessä. Toisella asteella ehditään kyllä hioa ja harjoitella asioita, joita tarvitaan kunkin uran tai opiskelun kannalta.

Opetussuunnitelmat pitää ottaa taas työpöydälle ja lähtökohdaksi työelämän tarpeiden sijaan lapsen ja nuorten tarpeet. Eri aineiden välisen yhteistyön, olkoon integraatiota, ilmiöoppimista, merkitystä tulisi terävöittää. Asioiden liittyminen toisiinsa, maailman näkeminen eri tulokulmista on merkittävä asia ihmisen kasvamisessa. Tähän liittyy pitkään esillä ollut yhteinen katsomustiedon tai uskontotiedon opetus.

Yhtenäiskoulu ja inkluusio eivät saisi jäädä vain hallinnollisiksi uudistuksiksi, niiden perimmäistä ajatusta tulisi muuttaa käytännöksi oppilaskeskeisyys edellä. Yhdenvertaisuus ei voi tarkoittaa sitä, että eri tavoin oppivat lapset ovat riittämättömällä tuella suurehkoissa opetusryhmissä. Ahdistusta lisää vielä opettajille entistä enemmän sälytetty raportointivelvollisuus, joka alkaa jo varhaiskasvatuksesta.

Oppilaan kohtaaminen ja vuorovaikutus lienevät edelleenkin kasvamisen ja oppimisen kulmakivet. Tärkeintä olisi, että perusopetuksesta lähtee luovia ja hyvän itsetunnon omaavia nuoria, jotka näkevät ja tunnistavat mahdollisuuksia, joita elämä heille tarjoaa ja uskaltavat tarttua niihin.

Riitta Ollila

erityisopettaja, eläkkeellä. aluevaltuutettu (sd.)