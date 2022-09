Hyvään kaupunkisuunnitteluun ei kuulu puistoalueiden tuhoaminen kerrostalojen tieltä, kirjoittaa Jaana Luoranen.

Tampereella Hakametsän jäähallin eteen Hervannan valtaväylän puolelle ollaan suunnittelemassa hybridikorttelia, joka on pinta-alaltaan yhtä suuri, ellei suurempi kuin jäähalli itse.

Hybridikorttelin toiminnoista ei ole vielä varmuutta, mutta suunnitteilla on kauppaa, asumista ja liikunnan tiloja. Lisäksi nykyisten harjoitushallien paikalle on tarkoitus tulla yksi suurempi harjoitushalli. Jäähallin sisätilojen kattaminen kahteen kerrokseen on myös suunnitelmissa. Mikä siis tarve hybridikorttelille, jonka käyttötarkoitus pidetään pimennossa?

Puistosuunnitelmassa säilytettäviksi aiotut Tartonpuisto ja Uudenkylänpuisto on tarkoitus korvata korkeilla asuinkerrostalokortteleilla ja pysäköintitaloilla. Myös jäähallin viereen pohjoispuolelle on tarkoitus rakentaa ylikorkeita asuinkerrostaloja. Nämä rakennukset sijoittuvat lähes kiinni jäähalliin. Säilytettäväksi tarkoitettu jäähalli jää uusien rakennusten puristukseen eikä tule näkymään juuri mistään kulmasta. Suunnitelma ei kohtele arvorakennusta, Tampereen jääkiekkopyhättöä sen arvoisella tavalla.

Tartonpuisto on hiljattain rakennettu puisto viehättävine koristelampineen ja muodostaa jatkumon puistoketjulle Kissanmaan alueella. Uudenkylänpuisto on jatkuvasti käytössä urheilijoilla liikunta- ja oheisharjoitteluun. Tällaista korvaavaa tilaa ei ole kaavasuunnitelmassa. Suunnitelmissa on pieni leikkipuisto jäähallin pohjoisnurkkaan.

Kaava ei ota mitenkään huomioon alueella jo olevien asuinkerrostalojen mittasuhteita vaan kylmästi ollaan rakentamassa nykyisen kaupunkikuvan rikkovaa kolossia. Jo pelkät pysäköintilaitokset ovat korkeampia kuin yksikään alueella nyt sijaitseva rakennus.

Hyvän kaupunkisuunnittelun periaatteet eivät toteudu alueen suunnitelmissa. Rakennusliikkeiden painostus näkyy vahvasti. Alueen asukkaat eivät ole kaavan kannalla. Myös kaavan hyväksyvässä yhdyskuntalautakunnassa ollaan epäileviä kaavan suhteen. Mikä siis on tämä valtava paine?

Kaupunkisuunnittelun tulisi edistää alueen hyvinvointia ja erityisesti liikuntakampuksen alueella odottaisi, että myös ulkotilat ja ympäristö palvelisivat ihmisten hyvinvointia.

Millä ehdoilla ollaan suunnittelemassa Hakametsän liikunta-aluetta? Rakennusliikkeiden vai aidosti liikunnan ehdoilla? Milloin ely-keskus ja päättäjät heräävät Hakametsän alueen suunnitelmiin? Tampereen kaupunkisuunnittelu jaksaa jatkaa samaa rataa: Eteläpuisto, Heinätori ja nyt Hakametsä. Mikä Tampereen kaupunkia vaivaa?

Kaupunki porskuttaa. Puistot pois ja tilalle kerrostaloja. Jäähalli piilotetaan rakennusten keskelle. Nimellisesti jätetään muutama vihreä tupsu sinne tänne ja kutsutaan sitä viherväyläksi. Tarpeen tullen vedotaan sopivissa kohdin jopa liito-oravien reitteihin, jotta saadaan rakennusala maksimoitua. Tarkoitus pyhittää keinot.

Hyvään kaupunkisuunnitteluun ei kuulu puistoalueiden tuhoaminen kerrostalojen tieltä. Hyvään kaupunkisuunnitteluun ei kuulu myöskään olemassa olevan ympäristön huomiotta jättäminen.

Jaana Luoranen

alueen asukas, Tampere